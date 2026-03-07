تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
لاريجاني: أميركيون "وقعوا في الأسر بدولة مجاورة"
Lebanon 24
07-03-2026
|
15:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد أمين
المجلس الأعلى
للأمن القومي
الإيراني
علي لاريجاني
أن
واشنطن
تخفي العدد الحقيقي للخسائر البشرية في صفوف قواتها، كاشفاً أنّ عدداً من الجنود
الأميركيين
وقعوا في الأسر.
وقال لاريجاني، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون
الإيرانية
الرسمية: "سمعت أن جنوداً أميركيين قد تم أسرهم في دولة مجاورة".
وأضاف: "(الأميركيون) يروجون رواية مضلِلة تزعم أن خمسة أو ستة من الجنود الأميركيين قد قُتلوا. ثمّ لا يلبثون،
مع مرور الوقت
، أن يرفعوا عدد القتلى تدريجياً، تحت ذرائع مختلفة، كحوادث عارضة أو وقائعَ مختلَقة".
مسؤول بالحرس الثوري: أي دولة مجاورة تُستخدم لضرب إيران ستُعتبر "معادية"
Lebanon 24
مسؤول بالحرس الثوري: أي دولة مجاورة تُستخدم لضرب إيران ستُعتبر "معادية"
08/03/2026 03:05:55
08/03/2026 03:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الصينية بشأن إيران: قلقون للغاية من امتداد الحرب لدول مجاورة
Lebanon 24
الخارجية الصينية بشأن إيران: قلقون للغاية من امتداد الحرب لدول مجاورة
08/03/2026 03:05:55
08/03/2026 03:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس إدارة "تاتش" يطلع عون على واقع قطاع "الخليوي"
Lebanon 24
رئيس مجلس إدارة "تاتش" يطلع عون على واقع قطاع "الخليوي"
08/03/2026 03:05:55
08/03/2026 03:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة العراقية: العراق لا يتدخل في شؤون الدول المجاورة ولا يقبل أن يكون منطلقا للإضرار بها
Lebanon 24
الحكومة العراقية: العراق لا يتدخل في شؤون الدول المجاورة ولا يقبل أن يكون منطلقا للإضرار بها
08/03/2026 03:05:55
08/03/2026 03:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تكشف حصيلة المصابين منذ بدء الحرب على إيران
Lebanon 24
إسرائيل تكشف حصيلة المصابين منذ بدء الحرب على إيران
19:35 | 2026-03-07
07/03/2026 07:35:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الجنود الستة أبطال عظام وحربنا على إيران تخدم العالم
Lebanon 24
ترامب: الجنود الستة أبطال عظام وحربنا على إيران تخدم العالم
16:42 | 2026-03-07
07/03/2026 04:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد جديد بين إيران وإسرائيل.. ضربات متبادلة واستهداف للبنية النفطية
Lebanon 24
تصعيد جديد بين إيران وإسرائيل.. ضربات متبادلة واستهداف للبنية النفطية
16:22 | 2026-03-07
07/03/2026 04:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليلة صاروخيّة".. إسرائيل تهدّد بـ"زيادة قصف لبنان"!
Lebanon 24
"ليلة صاروخيّة".. إسرائيل تهدّد بـ"زيادة قصف لبنان"!
16:21 | 2026-03-07
07/03/2026 04:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إنها "أخطر الحروب".. هكذا يدير الذكاء الإصطناعي "معركة إيران"
Lebanon 24
إنها "أخطر الحروب".. هكذا يدير الذكاء الإصطناعي "معركة إيران"
16:00 | 2026-03-07
07/03/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليلة صاروخيّة".. إسرائيل تهدّد بـ"زيادة قصف لبنان"!
Lebanon 24
"ليلة صاروخيّة".. إسرائيل تهدّد بـ"زيادة قصف لبنان"!
16:21 | 2026-03-07
07/03/2026 04:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار قوارير الغاز …
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار قوارير الغاز …
03:45 | 2026-03-07
07/03/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ريما فقيه تنشر صورة لابنها من المستشفى: أرجوكم صلوا من أجله
Lebanon 24
ريما فقيه تنشر صورة لابنها من المستشفى: أرجوكم صلوا من أجله
07:40 | 2026-03-07
07/03/2026 07:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يتراجع عن بيانه الأول
Lebanon 24
حزب الله يتراجع عن بيانه الأول
01:15 | 2026-03-07
07/03/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انزال اسرائيلي بغطاء ناري كثيف في النبي شيت ببعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
Lebanon 24
انزال اسرائيلي بغطاء ناري كثيف في النبي شيت ببعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
22:08 | 2026-03-06
06/03/2026 10:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
19:35 | 2026-03-07
إسرائيل تكشف حصيلة المصابين منذ بدء الحرب على إيران
16:42 | 2026-03-07
ترامب: الجنود الستة أبطال عظام وحربنا على إيران تخدم العالم
16:22 | 2026-03-07
تصعيد جديد بين إيران وإسرائيل.. ضربات متبادلة واستهداف للبنية النفطية
16:21 | 2026-03-07
"ليلة صاروخيّة".. إسرائيل تهدّد بـ"زيادة قصف لبنان"!
16:00 | 2026-03-07
إنها "أخطر الحروب".. هكذا يدير الذكاء الإصطناعي "معركة إيران"
15:40 | 2026-03-07
الدفاع الجوي الإماراتي يصد تهديدات من إيران
استهداف غرفة في فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
استهداف غرفة في فندق "رمادا" في الروشة
18:39 | 2026-03-07
08/03/2026 03:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
04:48 | 2026-03-07
08/03/2026 03:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
02:11 | 2026-03-06
08/03/2026 03:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
