لاريجاني: أميركيون "وقعوا في الأسر بدولة مجاورة"

أكد أمين للأمن القومي أن تخفي العدد الحقيقي للخسائر البشرية في صفوف قواتها، كاشفاً أنّ عدداً من الجنود وقعوا في الأسر.



وقال لاريجاني، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية: "سمعت أن جنوداً أميركيين قد تم أسرهم في دولة مجاورة".



وأضاف: "(الأميركيون) يروجون رواية مضلِلة تزعم أن خمسة أو ستة من الجنود الأميركيين قد قُتلوا. ثمّ لا يلبثون، ، أن يرفعوا عدد القتلى تدريجياً، تحت ذرائع مختلفة، كحوادث عارضة أو وقائعَ مختلَقة".





