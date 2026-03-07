تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

لاريجاني: أميركيون "وقعوا في الأسر بدولة مجاورة"

Lebanon 24
07-03-2026 | 15:58
لاريجاني: أميركيون وقعوا في الأسر بدولة مجاورة
لاريجاني: أميركيون وقعوا في الأسر بدولة مجاورة photos 0
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن واشنطن تخفي العدد الحقيقي للخسائر البشرية في صفوف قواتها، كاشفاً أنّ عدداً من الجنود الأميركيين وقعوا في الأسر.

وقال لاريجاني، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية: "سمعت أن جنوداً أميركيين قد تم أسرهم في دولة مجاورة".

وأضاف: "(الأميركيون) يروجون رواية مضلِلة تزعم أن خمسة أو ستة من الجنود الأميركيين قد قُتلوا. ثمّ لا يلبثون، مع مرور الوقت، أن يرفعوا عدد القتلى تدريجياً، تحت ذرائع مختلفة، كحوادث عارضة أو وقائعَ مختلَقة".

