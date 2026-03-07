تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ترامب: الجنود الستة أبطال عظام وحربنا على إيران تخدم العالم

Lebanon 24
07-03-2026 | 16:42
ترامب: الجنود الستة أبطال عظام وحربنا على إيران تخدم العالم
استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم بقاعدة دوفر الجوية في ولاية ديلاوير، جثامين 6 جنود أمريكيين قتلوا في الحرب الحالية مع إيران.

وشارك الرئيس الأمريكي في مراسم مهيبة بمناسبة عودة رفات الجنود إلى أرض الوطن، كما التقى بأفراد عائلاتهم  كجزء مما يسميه الجيش الأمريكي "نقلًا كريمًا" للأمريكيين الذين قتلوا في الخارج .

 وحضر إلى جانب ترامب نائبه جيه دي فانس ، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، والجنرال دان كين ، رئيس هيئة الأركان المشتركة، بالإضافة إلى السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن الجنود الستة عادوا إلى ديارهم "بطريقة مختلفة عما كانوا يعتقدون أنهم سيعودون به، لكنهم أبطال عظام في بلدنا"، واصفاً الحرب على إيران بأنها "خدمة نقدمها بالفعل، ليس للشرق الأوسط، بل للعالم أجمع".

وسبق لترامب أن أقر بأن الأمريكيين قد يموتون خلال هذه الحرب، قائلا: "عندما يتعلق الأمر بالحرب، فهذا أمر وارد دائماً، لكننا سنبقيها في حدها الأدنى، على ما أعتقد"، وفق تعبيره.

وعن الحرب على إيران شدد ترامب على أنها ستستمر، مضيفا "لقد ضربناهم في أكثر النقاط إيلامًا، بما في ذلك تقريبًا كل مستويات القيادة لديهم التي قمنا بالقضاء عليها"، بحسب قوله.
 
