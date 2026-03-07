تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
5
o
طرابلس
11
o
صور
10
o
جبيل
11
o
صيدا
11
o
جونية
1
o
النبطية
-2
o
زحلة
-2
o
بعلبك
5
o
بشري
8
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل تكشف حصيلة المصابين منذ بدء الحرب على إيران
Lebanon 24
07-03-2026
|
19:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت
وزارة الصحة الإسرائيلية
إجلاء 1836 مصاباً إلى المستشفيات منذ بدء العملية العسكرية في 28 شباط، في حصيلة تعكس حجم الإصابات الناجمة عن الهجمات
الإيرانية
.
وقالت الوزارة إن "146 مصاباً لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، من بينهم 9 في حالة خطيرة، و41 في حالة متوسطة، و93 في حالة طفيفة، بينما يخضع 3 مصابين للتقييم الطبي".
وأكدت
وزارة الصحة
أن العديد من المصابين جرحوا أثناء توجههم إلى المناطق المحمية، داعية الجمهور إلى "الوصول إليها ببطء وحذر، وتقديم المساعدة بشكل خاص لكبار السن"، في إشارة إلى أهمية الالتزام بتعليمات السلامة في ظل استمرار التصعيد.
يأتي ذلك في وقت تشن فيه
إيران
ضربات صاروخية وبطائرات مسيرة على
إسرائيل
ردا على العملية العسكرية
الأمريكية
الإسرائيلية
، مع استمرار تبادل القصف على الجبهات المختلفة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: نفذنا 1600 طلعة جوية فوق إيران وألقينا 4000 قنبلة منذ بدء الحرب
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نفذنا 1600 طلعة جوية فوق إيران وألقينا 4000 قنبلة منذ بدء الحرب
08/03/2026 06:05:40
08/03/2026 06:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: نفذنا ٦٠٠ عملية صاروخية و٢٦٠٠ هجوم بالمسيرات منذ بدء الحرب
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: نفذنا ٦٠٠ عملية صاروخية و٢٦٠٠ هجوم بالمسيرات منذ بدء الحرب
08/03/2026 06:05:40
08/03/2026 06:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: أسقطنا 26 مسيّرة للعدو منذ بدء الحرب وسيطرنا على مسيرة واحدة سليمة ومسلحة
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: أسقطنا 26 مسيّرة للعدو منذ بدء الحرب وسيطرنا على مسيرة واحدة سليمة ومسلحة
08/03/2026 06:05:40
08/03/2026 06:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الهلال الأحمر الإيراني: 555 قتيلا منذ بدء الحرب
Lebanon 24
الهلال الأحمر الإيراني: 555 قتيلا منذ بدء الحرب
08/03/2026 06:05:40
08/03/2026 06:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة الإسرائيلية
وزارة الصحة
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الأمريكية
الإيرانية
الإيراني
قد يعجبك أيضاً
ترامب: الجنود الستة أبطال عظام وحربنا على إيران تخدم العالم
Lebanon 24
ترامب: الجنود الستة أبطال عظام وحربنا على إيران تخدم العالم
16:42 | 2026-03-07
07/03/2026 04:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد جديد بين إيران وإسرائيل.. ضربات متبادلة واستهداف للبنية النفطية
Lebanon 24
تصعيد جديد بين إيران وإسرائيل.. ضربات متبادلة واستهداف للبنية النفطية
16:22 | 2026-03-07
07/03/2026 04:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليلة صاروخيّة".. إسرائيل تهدّد بـ"زيادة قصف لبنان"!
Lebanon 24
"ليلة صاروخيّة".. إسرائيل تهدّد بـ"زيادة قصف لبنان"!
16:21 | 2026-03-07
07/03/2026 04:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إنها "أخطر الحروب".. هكذا يدير الذكاء الإصطناعي "معركة إيران"
Lebanon 24
إنها "أخطر الحروب".. هكذا يدير الذكاء الإصطناعي "معركة إيران"
16:00 | 2026-03-07
07/03/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني: أميركيون "وقعوا في الأسر بدولة مجاورة"
Lebanon 24
لاريجاني: أميركيون "وقعوا في الأسر بدولة مجاورة"
15:58 | 2026-03-07
07/03/2026 03:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"ليلة صاروخيّة".. إسرائيل تهدّد بـ"زيادة قصف لبنان"!
Lebanon 24
"ليلة صاروخيّة".. إسرائيل تهدّد بـ"زيادة قصف لبنان"!
16:21 | 2026-03-07
07/03/2026 04:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار قوارير الغاز …
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار قوارير الغاز …
03:45 | 2026-03-07
07/03/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ريما فقيه تنشر صورة لابنها من المستشفى: أرجوكم صلوا من أجله
Lebanon 24
ريما فقيه تنشر صورة لابنها من المستشفى: أرجوكم صلوا من أجله
07:40 | 2026-03-07
07/03/2026 07:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يتراجع عن بيانه الأول
Lebanon 24
حزب الله يتراجع عن بيانه الأول
01:15 | 2026-03-07
07/03/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يحرّض على "قصف مطار بيروت".. ماذا قال عن "الحزب"؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يحرّض على "قصف مطار بيروت".. ماذا قال عن "الحزب"؟
16:00 | 2026-03-07
07/03/2026 04:00:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:42 | 2026-03-07
ترامب: الجنود الستة أبطال عظام وحربنا على إيران تخدم العالم
16:22 | 2026-03-07
تصعيد جديد بين إيران وإسرائيل.. ضربات متبادلة واستهداف للبنية النفطية
16:21 | 2026-03-07
"ليلة صاروخيّة".. إسرائيل تهدّد بـ"زيادة قصف لبنان"!
16:00 | 2026-03-07
إنها "أخطر الحروب".. هكذا يدير الذكاء الإصطناعي "معركة إيران"
15:58 | 2026-03-07
لاريجاني: أميركيون "وقعوا في الأسر بدولة مجاورة"
15:40 | 2026-03-07
الدفاع الجوي الإماراتي يصد تهديدات من إيران
فيديو
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
18:39 | 2026-03-07
08/03/2026 06:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
04:48 | 2026-03-07
08/03/2026 06:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
02:11 | 2026-03-06
08/03/2026 06:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24