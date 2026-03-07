إسرائيل تكشف حصيلة المصابين منذ بدء الحرب على إيران

أكدت إجلاء 1836 مصاباً إلى المستشفيات منذ بدء العملية العسكرية في 28 شباط، في حصيلة تعكس حجم الإصابات الناجمة عن الهجمات .

وقالت الوزارة إن "146 مصاباً لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، من بينهم 9 في حالة خطيرة، و41 في حالة متوسطة، و93 في حالة طفيفة، بينما يخضع 3 مصابين للتقييم الطبي".



وأكدت أن العديد من المصابين جرحوا أثناء توجههم إلى المناطق المحمية، داعية الجمهور إلى "الوصول إليها ببطء وحذر، وتقديم المساعدة بشكل خاص لكبار السن"، في إشارة إلى أهمية الالتزام بتعليمات السلامة في ظل استمرار التصعيد.



يأتي ذلك في وقت تشن فيه ضربات صاروخية وبطائرات مسيرة على ردا على العملية العسكرية ، مع استمرار تبادل القصف على الجبهات المختلفة.

