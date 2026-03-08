تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

انفجار قرب السفارة الأميركية في أوسلو.. إليكم ما جرى!

Lebanon 24
08-03-2026 | 01:27
A-
A+
انفجار قرب السفارة الأميركية في أوسلو.. إليكم ما جرى!
انفجار قرب السفارة الأميركية في أوسلو.. إليكم ما جرى! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت السلطات النرويجية بسماع دوي انفجار قوي بالقرب من السفارة الأميركية في غرب العاصمة أوسلو في وقت مبكر من يوم الأحد، مما أدى إلى استنفار أمني مكثف في المنطقة.

وأوضحت شرطة أوسلو في بيان لها أن سبب الانفجار، الذي وقع قرابة الساعة الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي، لا يزال مجهولاً، كما لم تُحدد هوية المتورطين فيه بعد، مؤكدة استمرار التواصل مع السفارة وعدم تسجيل أي إصابات.
 
وفي حين نقلت صحف محلية عن شهود عيان تصاعد أعمدة الدخان من محيط مجمع السفارة، لم تشر الشرطة إلى وجود أي صلة بين الحادث والنزاعات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، رغم حالة التأهب القصوى التي تشهدها البعثات الدبلوماسية الأميركية حول العالم.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشرطة النروجية: دوي انفجار قوي قرب السفارة الأميركية في أوسلو ولا أنباء عن إصابات
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 11:28:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: حريق في السفارة الأميركية بالرياض بعد انفجار
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 11:28:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تظاهرات قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد في محاولة للتقدم نحو السفارة الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 11:28:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: انفجار ناجم عن مسيرة انقضاضية قرب كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 11:28:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

يوم الأحد

دبلوماسي

البعث

ماسي

دبلو

عيان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-08
Lebanon24
04:29 | 2026-03-08
Lebanon24
04:15 | 2026-03-08
Lebanon24
03:39 | 2026-03-08
Lebanon24
03:28 | 2026-03-08
Lebanon24
03:24 | 2026-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24