عربي-دولي
انفجار قرب السفارة الأميركية في أوسلو.. إليكم ما جرى!
Lebanon 24
08-03-2026
|
01:27
أفادت السلطات النرويجية بسماع دوي انفجار قوي بالقرب من السفارة الأميركية في غرب العاصمة أوسلو في وقت مبكر من
يوم الأحد
، مما أدى إلى استنفار أمني مكثف في المنطقة.
وأوضحت شرطة أوسلو في بيان لها أن سبب الانفجار، الذي وقع قرابة الساعة الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي، لا يزال مجهولاً، كما لم تُحدد هوية المتورطين فيه بعد، مؤكدة استمرار التواصل مع السفارة وعدم تسجيل أي إصابات.
وفي حين نقلت صحف محلية عن شهود
عيان
تصاعد أعمدة الدخان من محيط مجمع السفارة، لم تشر الشرطة إلى وجود أي صلة بين الحادث والنزاعات الجارية في منطقة
الشرق الأوسط
، رغم حالة التأهب القصوى التي تشهدها البعثات الدبلوماسية الأميركية حول العالم.
