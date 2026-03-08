انفجار قرب السفارة الأميركية في أوسلو.. إليكم ما جرى!

أفادت السلطات النرويجية بسماع دوي انفجار قوي بالقرب من السفارة الأميركية في غرب العاصمة أوسلو في وقت مبكر من ، مما أدى إلى استنفار أمني مكثف في المنطقة.



وأوضحت شرطة أوسلو في بيان لها أن سبب الانفجار، الذي وقع قرابة الساعة الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي، لا يزال مجهولاً، كما لم تُحدد هوية المتورطين فيه بعد، مؤكدة استمرار التواصل مع السفارة وعدم تسجيل أي إصابات.

وفي حين نقلت صحف محلية عن شهود تصاعد أعمدة الدخان من محيط مجمع السفارة، لم تشر الشرطة إلى وجود أي صلة بين الحادث والنزاعات الجارية في منطقة ، رغم حالة التأهب القصوى التي تشهدها البعثات الدبلوماسية الأميركية حول العالم.