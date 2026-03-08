بالتنسيق مع ترامب.. إسرائيل تضرب البنى التحتية الإيرانية وتكشف التفاصيل

شنّ الجيش ، الأحد، موجة جديدة من الضربات الجوية استهدفت مواقع وبنى تحتية عسكرية في مناطق متفرقة داخل ، وذلك ضمن العمليات المستمرة لتقويض القدرات العسكرية .



وتأتي هذه الهجمات غداة خطاب لرئيس الوزراء بنيامين أكد فيه اقتراب والولايات المتحدة من السيطرة الكاملة على الأجواء الإيرانية، مشيراً إلى أن العمليات تمت بالتنسيق مع وبعلم الرئيس الأميركي .

وفي المقابل، دوت صافرات الإنذار في معظم أنحاء إسرائيل، من حيفا شمالاً إلى بئر السبع جنوباً وأجزاء من ، إثر إطلاق إيران موجتين من الصواريخ على الأقل، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض معظمها دون وقوع إصابات، قبل أن تعلن الداخلية لاحقاً السماح للسكان بمغادرة الملاجئ.



يُذكر أن هذه المواجهة تندرج ضمن الحرب التي اندلعت في أعقاب ضربات أميركية وإسرائيلية على إيران في 28 شباط الماضي، والتي أسفرت هجماتها الصاروخية حتى الآن عن مقتل عشرة أشخاص .



