15
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
عربي-دولي
بالتنسيق مع ترامب.. إسرائيل تضرب البنى التحتية الإيرانية وتكشف التفاصيل
Lebanon 24
08-03-2026
|
01:44
شنّ الجيش
الإسرائيلي
، الأحد، موجة جديدة من الضربات الجوية استهدفت مواقع وبنى تحتية عسكرية في مناطق متفرقة داخل
إيران
، وذلك ضمن العمليات المستمرة لتقويض القدرات العسكرية
الإيرانية
.
وتأتي هذه الهجمات غداة خطاب لرئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو
أكد فيه اقتراب
إسرائيل
والولايات المتحدة من السيطرة الكاملة على الأجواء الإيرانية، مشيراً إلى أن العمليات تمت بالتنسيق مع
واشنطن
وبعلم الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وفي المقابل، دوت صافرات الإنذار في معظم أنحاء إسرائيل، من حيفا شمالاً إلى بئر السبع جنوباً وأجزاء من
الضفة الغربية
، إثر إطلاق إيران موجتين من الصواريخ على الأقل، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض معظمها دون وقوع إصابات، قبل أن تعلن
الجبهة
الداخلية لاحقاً السماح للسكان بمغادرة الملاجئ.
يُذكر أن هذه المواجهة تندرج ضمن الحرب التي اندلعت في أعقاب ضربات أميركية وإسرائيلية على إيران في 28 شباط الماضي، والتي أسفرت هجماتها الصاروخية حتى الآن عن مقتل عشرة أشخاص
في إسرائيل
.
