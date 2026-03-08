تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

خطة سرية بين واشنطن وتل أبيب.. قوات خاصة في العمق الإيراني؟

Lebanon 24
08-03-2026 | 03:24
خطة سرية بين واشنطن وتل أبيب.. قوات خاصة في العمق الإيراني؟
خطة سرية بين واشنطن وتل أبيب.. قوات خاصة في العمق الإيراني؟ photos 0
كشفت مصادر مطلعة عن مناقشات أميركية إسرائيلية لإرسال قوات خاصة إلى إيران في مرحلة لاحقة من الحرب، بهدف تأمين مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، ومناقشة السيطرة على جزيرة "خرج" الاستراتيجية التي تصدر نحو 90% من النفط الإيراني.

وأوضح مسؤولون أميركيون لموقع "أكسيوس" أن الخيارات المطروحة تشمل إما نقل اليورانيوم المخصب خارج إيران بالكامل، أو استقدام خبراء نوويين لتخفيفه في مواقعه تحت إشراف القوات الخاصة وربما الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 
وأشار مسؤولون إلى أن الضربات المشتركة في حزيران الماضي أدت إلى طمر المخزون تحت الأنقاض في منشآت أصفهان وفوردو ونطنز، مما جعل الوصول إليه متعذراً حتى على الإيرانيين أنفسهم.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين إمكانية إرسال قوات برية لـ"سبب وجيه للغاية"، فيما لفت مسؤولون إلى أن التوجه يميل نحو عمليات محدودة تنفذها وحدات خاصة مشتركة، شريطة التأكد أولاً من شلل قدرة الجيش الإيراني على تهديد هذه القوات.

تعد جزيرة "خرج" المستهدفة في النقاشات العسكرية عصب الاقتصاد الإيراني، حيث تضم مرافئ ومطارات وقواعد عسكرية وخزانات ضخمة، وهي المسؤولة عن تصدير نحو 950 مليون برميل نفط سنوياً، مما يجعل السيطرة عليها ضربة استراتيجية لمنع استعادة النظام الإيراني لقدراته المالية.

(ارام نيوز)
