تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

من هو خليفة المرشد؟.. تسريبات عن اتفاق داخل مجلس الخبراء

Lebanon 24
08-03-2026 | 03:28
A-
A+
من هو خليفة المرشد؟.. تسريبات عن اتفاق داخل مجلس الخبراء
من هو خليفة المرشد؟.. تسريبات عن اتفاق داخل مجلس الخبراء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت مصادر مطلعة عن توصل مجلس خبراء القيادة في إيران إلى "توافق أغلبية" بشأن الشخصية التي ستخلف المرشد الأعلى علي خامنئي، في خطوة تأتي وسط ترتيبات أمنية وسياسية معقدة تفرضها الظروف الراهنة.

ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فإن المناقشات داخل أروقة المجلس –المسؤول دستورياً عن اختيار المرشد– قد تجاوزت مرحلة الاستعراض العام للأسماء لتستقر على خيارات محددة تحظى بقبول واسع بين التيارات الدينية ومؤسسات القرار النافذة، بما في ذلك الحرس الثوري.
 
وتأتي هذه الأنباء في وقت تدير فيه إيران شؤونها عبر مجلس قيادة مؤقت يضم رؤساء السلطات التنفيذية والقضائية، بانتظار الإعلان الرسمي عن "المرشد الثالث" فور اكتمال الإجراءات القانونية والمراسم البروتوكولية.

وتشير التقارير إلى أن الأسماء المطروحة تخضع لمعايير دقيقة تضمن استمرارية النهج السياسي للنظام، مع بروز أسماء تقليدية وأخرى تحظى باحترام مختلف الأجنحة السياسية لتقليل حدة التداعيات الناتجة عن مرحلة الانتقال.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"رويترز" عن شهود عيان: تعرض المنطقة القريبة من مقر "مجلس خبراء القيادة" المكلف باختيار خليفة للمرشد في طهران لهجوم
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 11:28:21 Lebanon 24 Lebanon 24
يويورك تايمز: أعضاء مجلس الخبراء اجتمعوا عن بُعد أمس لبحث اختيار خليفة خامنئي
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 11:28:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة مهر عن عضو في مجلس الخبراء: سيتم اختيار خليفة لخامنئي يتسم بالحكمة والشجاعة لقيادة البلاد
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 11:28:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الخبراء الإيراني لوكالة إسنا: اختيار خليفة خامنئي لن يستغرق وقتا طويلا
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 11:28:21 Lebanon 24 Lebanon 24

المرشد الأعلى

الحرس الثوري

علي خامنئي

البروتوكول

بروتوكول

الدينية

خامنئي

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-08
Lebanon24
04:29 | 2026-03-08
Lebanon24
04:15 | 2026-03-08
Lebanon24
03:39 | 2026-03-08
Lebanon24
03:24 | 2026-03-08
Lebanon24
01:44 | 2026-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24