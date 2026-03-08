تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
ماكرون يتوجه إلى قبرص بعد تحرك فرنسا العسكري في المتوسط
Lebanon 24
08-03-2026
|
10:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
يزور
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
قبرص الاثنين، بحسب ما أفاد مكتبه، في وقت أرسلت
فرنسا
سفنا حربية إلى المتوسط بعد هجوم بمسيّرات استهدف قاعدة بريطانية في
الجزيرة
قبل أيام، وفق وكالة "فرانس برس".
وسيلتقي ماكرون نظيره القبرصي نيكوس خريستوديليدس ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس في بافوس للتعبير عن "التضامن" مع الدولة العضو في
الاتحاد الأوروبي
وتقديم تفاصيل عن الخطوات الرامية "لتعزيز الأمن حول قبرص وفي شرق المتوسط".
