ماكرون يتوجه إلى قبرص بعد تحرك فرنسا العسكري في المتوسط

يزور قبرص الاثنين، بحسب ما أفاد مكتبه، في وقت أرسلت سفنا حربية إلى المتوسط بعد هجوم بمسيّرات استهدف قاعدة بريطانية في قبل أيام، وفق وكالة "فرانس برس".



وسيلتقي ماكرون نظيره القبرصي نيكوس خريستوديليدس ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس في بافوس للتعبير عن "التضامن" مع الدولة العضو في وتقديم تفاصيل عن الخطوات الرامية "لتعزيز الأمن حول قبرص وفي شرق المتوسط".

Advertisement