خلال 3 أسابيع.. واشنطن تعد بحملة عنيفة وطهران تعلن قائمة تصفية جديدة

نقلت شبكة CNN عن مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي قوله إن ستواصل ضرب العديد من الأهداف في خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.، قال مسؤول إيراني كبير لشبكة CNN إن إيران تبحث عن أصول أميركية جديدة لضربها ردا على تحذير بأن إيران "ستتعرض لضربة قاسية جدا".وأضاف المسؤول أنه بعد وقت قصير من تصريح ترامب بأن الولايات المتحدة تدرس أهدافا جديدة لـ"تدمير كامل وموت محقق" في إيران، أوضحت بوضوح أنها هددت "بتوسيع الحرب ضد الشعب وقتلهم بشكل مباشر".وتابع المسؤول الإيراني: "لهذا السبب، تعلن الجمهورية الإسلامية أنها ستدرس بجدية المناطق والقوات والجهات التابعة لأميركا التي لم تُدرج بعد في بنك أهداف القوات المسلحة ، وستتخذ إجراءات ضدها في حال قيام العدو بعمل غير حكيم".ولم يقدم المسؤول مزيدا من التفاصيل أو يشر متى قد تبدأ الهجمات على قائمة الأهداف الموسعة. (روسيا اليوم)