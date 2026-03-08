إسرائيل تهدد بقصف مصافي النفط ومحطات توليد الكهرباء في إيران

قال ، كوهين، إن قد تقصف مصافي ومحطات توليد الطاقة في ، وذلك عقب الهجوم الذي استهدف مستودعا للنفط في ، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الأحد.





وأوضح كوهين، في مقابلة أجراها مع محطة "103 إف إم" الإذاعية، ردا على سؤال بشأن الضربات المستقبلية على منشآت توليد الطاقة: "هناك أيضا احتمالية لاستهداف مصافي النفط ومحطات توليد الطاقة. وهناك مجموعة من الأهداف الأخرى".





وذكر أن "جميع الأهداف مطروحة... نعم، هذا تصعيد، وسيكون هناك المزيد من التصعيد في الأيام المقبلة".





ومع ذلك، أضاف كوهين أن إسرائيل تهدف إلى التركيز - بقدر الإمكان - على الأهداف المرتبطة بالنظام نفسه.







Advertisement