الدفاع المدني السعودي: مقذوف عسكري يسقط على موقع سكني في الخرج ويوقع قتيلين و12 مصاباً

أفاد الدفاع المدني السعودي بسقوط مقذوف عسكري على موقع سكني في محافظة الخرج، مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 12 مقيما".

واشار المتحدث الرسمي للدفاع المدني الى ان "طواقم الدفاع المدني باشرت علمها إثر سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني لإحدى شركات الصيانة والنظافة بمحافظة الخرج نتج عنه حالتا وفاة من الجنسيتين والبنغلاديشية وإصابة 12 مقيما من الجنسية البنغلاديشية وأضرار مادية".

وشدد المتحدث على أن "محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".