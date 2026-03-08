إسرائيل: قتلنا رئيس المكتب العسكري للمرشد ورئيس قيادة الطوارئ

أعلن الجيش اليوم الأحد، أنه اغتال رئيس المكتب العسكري المرتقب للمرشد في قلب .

وأضاف المتحدث باسمه أفخاي أدرعي عبر X، أن سلاح الجو هاجم موقعاً أمس السبت في طهران وقضى على بابائيان رئيس المكتب العسكري للمرشد ورئيس مقر قيادة الطوارئ للنظام خاتم الأنبياء.



كما تابع أن كان بابائيان مسؤولا عن التنسيق بين أركان النظام لصالح الدفع بمخططات ضد وتشغيل أنظمة الطوارئ التابعة له، وفق زعمه.



وقال إنه تم تعيين بابائيان رئيسا للمكتب المرتقب للمرشد الجديد الذي لم يتم اختياره بعد، وذلك بعد أن قُتل محمد شيرازي رئيس المكتب العسكري للمرشد في الضربة الافتتاحية للعملية العسكرية.