مجلس خبراء القيادة الإيراني: إعلان التقرير النهائي لاختيار القائد سيتم قريباً

أكد عضو بمجلس خبراء القيادة ، أنه تم الحصول على تصويت اختيار الإيراني الجديد، مشيرا إلى أنه يجري الآن مراجعة النتيجة النهائية.

وأضاف عضو بمجلس الخبراء الإيراني الأحد، لـ" "، إن الظروف منعت من اختيار المرشد بشكل علني وحضوري.



كما شدد على أن اسم سيبقى بوصفه زعيما لإيران، في إشارة منه إلى المرشد الأعلى الذي قُتل في اليوم الأول للهجمات الأميركية في 28 شباط.



وأردف قائلا: معظم مع تولي مجتبى خامنئي منصب المرشد الجديد، خلفا لوالده الراحل علي خامنئي.



بدوره، أوضح أن إعلان التقرير النهائي لاختيار القائد سيتم قريباً.