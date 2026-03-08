أكسيوس: خلاف أمريكي مع إسرائيل بسبب ضرب مستودعات الوقود في إيران

كشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر ومسؤولين عن حالة من الاستياء لدى الولايات المتحدة إزاء الضربات الإسرائيلية التي استهدفت نحو 30 مستودعا للوقود في إيران، مشيرا إلى أن حجم هذه الهجمات تجاوز التوقعات الأمريكية.
وأوضح مسؤولان أمريكي وإسرائيلي للموقع أن استهداف مستودعات الوقود أدى إلى اندلاع أول خلاف كبير بين واشنطن وتل أبيب منذ بدء الحرب.
وتتركز المخاوف الأمريكية، بحسب "أكسيوس"، حول احتمال أن تثير صور المستودعات المحترقة ذعرا في أسواق النفط العالمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار، في حين نقل الموقع عن مسؤول أمريكي ترجيحه أن يناقش هذا الخلاف المتصاعد على مستوى سياسي رفيع مع الجانب الإسرائيلي.