أكسيوس: خلاف أمريكي مع إسرائيل بسبب ضرب مستودعات الوقود في إيران

كشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر ومسؤولين عن حالة من الاستياء لدى إزاء الضربات التي استهدفت نحو 30 مستودعا للوقود في ، مشيرا إلى أن حجم هذه الهجمات تجاوز التوقعات .

وأوضح مسؤولان وإسرائيلي للموقع أن استهداف مستودعات الوقود أدى إلى اندلاع أول خلاف كبير بين وتل أبيب منذ بدء الحرب.

وتتركز المخاوف الأمريكية، بحسب "أكسيوس"، حول احتمال أن تثير صور المستودعات المحترقة ذعرا في أسواق العالمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار، في حين نقل الموقع عن مسؤول أمريكي ترجيحه أن يناقش هذا الخلاف المتصاعد على مستوى سياسي رفيع مع الجانب .