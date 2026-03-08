مسؤول أميركي: هاجمنا مجموعة واسعة من الأهداف العسكرية في إيران

أفاد مسؤول عسكري أميركي كبير، أن القوات الأميركية استهدفت اليوم الأحد مجموعة واسعة من الأهداف العسكرية في .

وقال المسؤول بشرط عدم هويته، إن الأهداف شملت مواقع مرتبطة بالحرس الثوري ، إضافة إلى صواريخ ومنصات إطلاقها، وما تبقى من ، وفق ما نقلته " تايمز".



، قال الجيش إنه أكمل موجة من الضربات ضد ، شملت استهداف 50 مخبأ للذخيرة. وأضاف أنه استهدف أيضاً مقر القوة الفضائية التابعة للحرس الثوري في العاصمة الإيرانية.



كما كشف في وقت سابق اليوم أنه ضرب أكثر من 400 هدف في أنحاء غرب ووسط إيران خلال الـ 24 ساعة الماضية.