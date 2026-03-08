الكويت: تدمير مسيرتين حاولتا اختراق أجواء البلاد و3 صواريخ معادية

أكدت أن الدفاعات الجوية تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

وذكر الجيش أنه دمر مسيرتين معادتين حاولتا اختراق أجواء البلاد، فضلاً عن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية معادية.



وأشارت الكويتي، إن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



كما داعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة .