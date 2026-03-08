تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الكويت: تدمير مسيرتين حاولتا اختراق أجواء البلاد و3 صواريخ معادية
Lebanon 24
08-03-2026
|
18:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت
وزارة الدفاع الكويتية
أن الدفاعات الجوية تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.
وذكر الجيش
الكويتي
أنه دمر مسيرتين معادتين حاولتا اختراق أجواء البلاد، فضلاً عن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية معادية.
وأشارت
وزارة الدفاع
الكويتي، إن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
كما داعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة .
