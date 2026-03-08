تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أسعار النفط تتخطى عتبة الـ 100 دولار للبرميل.. وترامب يعلق

Lebanon 24
08-03-2026 | 23:42
أسعار النفط تتخطى عتبة الـ 100 دولار للبرميل.. وترامب يعلق
ارتفعت أسعار النفط الخام إلى أكثر 100 دولار للبرميل، بعد أن خفض كبار منتجي الشرق الأوسط إنتاجهم بسبب استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي نتيجة للحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وصعدت  العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من 20% إلى 111.24 دولار للبرميل وسط مخاوف بشأن الإمدادات في ظل تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بينما قفز خام برنت القياسي العالمي بما يصل إلى 18.35 دولار لتسجل 111.04 دولار للبرميل.

وكانت آخر مرة تجاوزت فيها أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل بعد بدء الحرب في أوكرانيا في  العام 2022.

وشهد النفط الخام الأميركي ارتفاعاً بنحو 35% الأسبوع الماضي، مسجلًا أكبر مكاسبه في تاريخ تداول العقود الآجلة منذ عام 1983.

وقلل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تأثيرات ارتفاع النفط، قائلاً في منشور على تروث سوشيال: "أسعار النفط ستنخفض بسرعة عندما ينتهي التهديد النووي الإيراني". ويضيف ترامب: "إنه ثمن زهيد للغاية". (cnbc)
