أسعار النفط تتخطى عتبة الـ 100 دولار للبرميل.. وترامب يعلق

ارتفعت أسعار الخام إلى أكثر 100 دولار للبرميل، بعد أن خفض كبار منتجي إنتاجهم بسبب استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي نتيجة للحرب الأميركية مع .



وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من 20% إلى 111.24 دولار للبرميل وسط مخاوف بشأن الإمدادات في ظل تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بينما قفز القياسي العالمي بما يصل إلى 18.35 دولار لتسجل 111.04 دولار للبرميل.



وكانت آخر مرة تجاوزت فيها أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل بعد بدء الحرب في في العام 2022.



وشهد النفط الخام الأميركي ارتفاعاً بنحو 35% الأسبوع الماضي، مسجلًا أكبر مكاسبه في تاريخ تداول العقود الآجلة منذ عام 1983.



وقلل الرئيس الأميركي من تأثيرات ارتفاع النفط، قائلاً في منشور على تروث سوشيال: "أسعار النفط ستنخفض بسرعة عندما ينتهي التهديد ". ويضيف : "إنه ثمن زهيد للغاية". (cnbc)

Advertisement