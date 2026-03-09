32 مدنيا أصيبوا بضربات إيران على البحرين.. بينهم اطفال

أعلنت أن الهجوم بالطائرات المسيّرة على منطقة سترة فجر الإثنين أسفر عن إصابة 32 مدنيًا من المواطنين البحرينيين، بينهم 4 حالات خطرة، من بينها إصابات لأطفال استدعت تدخلًا جراحيًا، فيما كان أصغر المصابين رضيعًا يبلغ شهرين. وأكدت الوزارة أن الفرق الطبية تتابع الحالات وفق البروتوكولات المعتمدة، مع رفع مستوى الجهوزية في مختلف الأقسام الحيوية.



وبحسب المعطيات الرسمية، شملت الإصابات فتاة في السابعة عشرة من عمرها تعرضت لإصابات خطيرة في الرأس والعين، وطفلين في السابعة والثامنة أصيبا في الأطراف السفلية، في وقت قالت فيه الجهات البحرينية إن الهجوم طال منطقة مدنية في سترة.

Advertisement