سيحتفظ هو بالكلمة الأخيرة.. ترامب: قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون مشتركا مع نتنياهو



أعلن الرئيس الأميركي ان قرار إنهاء الحرب الجارية مع سيكون قرارا مشتركا بينه وبين ، مع احتفاظه بالكلمة الأخيرة بشأن توقيت إنهاء العمليات.



وقال في مقابلة هاتفية مع صحيفة "تايمز أوف " إن القرار سيتم بالتشاور مع ، مضيفا: "أعتقد أنه قرار متبادل باستمرار، وسأتخذ القرار في الوقت المناسب".



ولفت إلى أن نتنياهو سيكون له رأي في توقيت إنهاء الحرب، لكنه أكد أن القرار النهائي سيعود إليه.



وتابع أن وإسرائيل عملتا معاً في مواجهة إيران، مضيفاً: "إيران كانت ستدمر إسرائيل وكل ما حولها لقد عملنا معا ودمرنا دولة كانت تريد تدمير إسرائيل".



