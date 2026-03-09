تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
عراقجي يرفض وقف إطلاق النار: سنواصل القتال من أجل شعبنا وأمننا
Lebanon 24
09-03-2026
|
00:15
أعلن
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
أمس الأحد رفضه الدعوات إلى وقف إطلاق النار في
الشرق الأوسط
، مشددا على أن بلاده ستواصل القتال.
وقال
عراقجي
في مقابلة شبكة "ان بي سي" الأميركية: "نحن بحاجة إلى مواصلة القتال من أجل شعبنا وأمننا".
وتابع أن
الولايات المتحدة
وإسرائيل "تقتلان شعبنا وتهاجمان المستشفيات والطلاب"، معتبراً أن الدعوات الجديدة لوقف إطلاق النار غير مقبولة.
وأضاف: "لقد تم بالفعل خرق وقف إطلاق النار الذي أنهى حرب العام الماضي التي استمرت 12 يوما. والآن تريدون وقف إطلاق النار مرة أخرى؟ الأمر لا يعمل بهذه الطريقة".
وأردف قائلا: "يجب أن تكون هناك نهاية دائمة للحرب. ما لم نصل إلى ذلك، سنواصل القتال من أجل شعبنا وأمننا".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت
إيران
تتلقى دعما من
روسيا
، قال عراقجي إن التعاون بين البلدين ليس جديدا. وأضاف: "إنهم يساعدوننا في اتجاهات عديدة. ليس لدي معلومات تفصيلية".
