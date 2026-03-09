تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

عراقجي يرفض وقف إطلاق النار: سنواصل القتال من أجل شعبنا وأمننا

Lebanon 24
09-03-2026 | 00:15
عراقجي يرفض وقف إطلاق النار: سنواصل القتال من أجل شعبنا وأمننا
عراقجي يرفض وقف إطلاق النار: سنواصل القتال من أجل شعبنا وأمننا photos 0
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الأحد رفضه الدعوات إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، مشددا على أن بلاده ستواصل القتال.

وقال عراقجي في مقابلة شبكة "ان بي سي" الأميركية: "نحن بحاجة إلى مواصلة القتال من أجل شعبنا وأمننا".

وتابع أن الولايات المتحدة وإسرائيل "تقتلان شعبنا وتهاجمان المستشفيات والطلاب"، معتبراً أن الدعوات الجديدة لوقف إطلاق النار غير مقبولة.

وأضاف: "لقد تم بالفعل خرق وقف إطلاق النار الذي أنهى حرب العام الماضي التي استمرت 12 يوما. والآن تريدون وقف إطلاق النار مرة أخرى؟ الأمر لا يعمل بهذه الطريقة".

وأردف قائلا: "يجب أن تكون هناك نهاية دائمة للحرب. ما لم نصل إلى ذلك، سنواصل القتال من أجل شعبنا وأمننا".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران تتلقى دعما من روسيا، قال عراقجي إن التعاون بين البلدين ليس جديدا. وأضاف: "إنهم يساعدوننا في اتجاهات عديدة. ليس لدي معلومات تفصيلية".
 
