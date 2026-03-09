عراقجي يرفض وقف إطلاق النار: سنواصل القتال من أجل شعبنا وأمننا

أعلن أمس الأحد رفضه الدعوات إلى وقف إطلاق النار في ، مشددا على أن بلاده ستواصل القتال.وقال في مقابلة شبكة "ان بي سي" الأميركية: "نحن بحاجة إلى مواصلة القتال من أجل شعبنا وأمننا".وتابع أن وإسرائيل "تقتلان شعبنا وتهاجمان المستشفيات والطلاب"، معتبراً أن الدعوات الجديدة لوقف إطلاق النار غير مقبولة.وأضاف: "لقد تم بالفعل خرق وقف إطلاق النار الذي أنهى حرب العام الماضي التي استمرت 12 يوما. والآن تريدون وقف إطلاق النار مرة أخرى؟ الأمر لا يعمل بهذه الطريقة".وأردف قائلا: "يجب أن تكون هناك نهاية دائمة للحرب. ما لم نصل إلى ذلك، سنواصل القتال من أجل شعبنا وأمننا".وردا على سؤال حول ما إذا كانت تتلقى دعما من ، قال عراقجي إن التعاون بين البلدين ليس جديدا. وأضاف: "إنهم يساعدوننا في اتجاهات عديدة. ليس لدي معلومات تفصيلية".