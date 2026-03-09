صندوق النقد يحذر.. النفط يهدد التضخم العالمي ويضع النمو تحت الضغط

حذّرت مديرة من أن استمرار الأزمة في لفترة أطول قد ينعكس على معنويات الأسواق والنمو والتضخم، معتبرة أن النزاع يشكّل اختبارًا جديدًا لقدرة الاقتصاد العالمي على الصمود، فيما بات أمن الطاقة في صدارة الأولويات.



وأكدت أن كل ارتفاع في أسعار يزيد الضغوط التضخمية عالميًا، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 10% إذا استمر طوال معظم العام قد يرفع التضخم العالمي بنحو 40 نقطة أساس، ويبطئ النمو الاقتصادي بما يتراوح بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية.



ودعت صناع السياسات إلى الاستعداد لسيناريوات غير متوقعة في هذا المناخ العالمي المضطرب، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يؤدي اتساع الحرب إلى مزيد من الاضطراب في أسواق الطاقة والمال حول العالم.

