Najib Mikati
السعودية تُحذر في بيان: استمرار الهجمات الإيرانية يعني مزيداً من التصعيد

Lebanon 24
09-03-2026 | 00:27
السعودية تُحذر في بيان: استمرار الهجمات الإيرانية يعني مزيداً من التصعيد
دانت السعودية الاعتداءات الإيرانية ضد المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، معتبرة أن استمرار الهجمات الإيرانية يعني مزيداً من التصعيد.

وشددت وزارة الخارجية في بيان اليوم الإثنين على احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين، وردع العدوان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما ذكرت الخارجية أن مهاجمة الأعيان المدنية والمطارات والمنشآت النفطية لا تدل إلا على الإصرار على تهديد الأمن والاستقرار والانتهاك السافر للمواثيق الدولية والقانون الدولي.

وأضافت: "فيما يتعلق بدعوة رئيس الجمهورية الإيرانية التي أوضح فيها أنه ليس لديهم خطط للاعتداء على دول الجوار وأنه تم اتخاذ قرار بذلك من قبل مجلس القيادة، فإن المملكة تؤكد أن الجانب الإيراني لم يطبق تلك الدعوة على أرض الواقع، سواء خلال إلقاء الرئيس الإيراني لكلمته أو بعدها واستمر في اعتداءاته مستنداً لحجج واهية لا تستند لأي حقيقة، بما فيها مزاعم سبق وأوضحت المملكة عدم صحتها وهي المتعلقة بإنطلاق طائرات مقاتلة وطائرات تزود بالوقود من المملكة للمشاركة بالحرب، بينما الواقع أن تلك الطائرات تقوم بدوريات جوية لمراقبة وحماية أجواء المملكة ودول مجلس التعاون من الصواريخ والمسيرات الإيرانية".
وختم البيان: "أكدت السعودية على أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني مزيداً من التصعيد وسيكون لذلك أثر بالغ على العلاقات حالياً ومستقبلاً، ونؤكد على أن ما تقوم به إيران حالياً تجاه دولنا لا يغلب الحكمة والمصلحة في تجنب توسيع دائرة التصعيد الذي ستكون هي الخاسر الأكبر فيه".
 
الحدث: عدد من الهجمات الإيرانية على السعودية أتت من العراق والمملكة تتابع الوضع
رويترز: الرياض أبلغت طهران بأن استمرار الهجمات على السعودية وقطاع الطاقة فيها قد يدفعها للرد بالمثل
بيان خليجي أوروبي: وزراء الخارجية يطالبون بوقف فوري للهجمات الإيرانية دون قيد أو شرط
بيان مشترك لقطر والسعودية والبحرين والأردن والكويت والإمارات والولايات المتحدة: ندين هجمات إيران العشوائية
