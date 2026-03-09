واشنطن تقلّص وجودها في السعودية.. أمر بمغادرة الدبلوماسيين غير الأساسيين

أعلنت إصدار أمر بمغادرة الدبلوماسيين غير الأساسيين وأفراد عائلات موظفي الحكومة الأميركية من بسبب مخاطر أمنية، في خطوة تأتي بعد بدء سحب موظفيها غير الأساسيين من عدد من دول منذ الأيام الأولى للحرب.



وبحسب المعطيات المتداولة، كانت السفارة الأميركية في قد وافقت في وقت سابق على المغادرة الطوعية، وذلك بعد تعرضها لهجوم بطائرات مسيّرة إيرانية أدى إلى اندلاع حريق وأضرار في بعض المنشآت، قبل أن يتحول الإجراء الآن إلى أمر بالمغادرة لغير الأساسيين.

Advertisement