Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

تهديد إسرائيلي مباشر لمجتبى خامنئي: ستلحق بمن سبقك

Lebanon 24
09-03-2026 | 00:41
تهديد إسرائيلي مباشر لمجتبى خامنئي: ستلحق بمن سبقك
تهديد إسرائيلي مباشر لمجتبى خامنئي: ستلحق بمن سبقك photos 0
في أول ردّ إسرائيلي على اختيار مجتبى خامنئي مرشداً لإيران، صدر تهديد مباشر له بمصير مماثل لوالده، إذ نشر رئيس الكنيست أمير أوحانا صوراً لقادة من إيران و"حزب الله" و"حماس" تمت تصفيتهم، وأرفق صورة مجتبى بعبارة مفادها أن من يسلك طريقهم سيلقى المصير نفسه.

وفي موازاة ذلك، اعتبرت صحيفة "معاريف" أن اختيار مجتبى لا يعبّر فقط عن تبدّل في القيادة، بل يكشف تشدداً أكبر داخل النظام الإيراني، ويرسّخ نفوذ الحرس الثوري بوصفه الطرف الأقوى في مراكز القرار. ورأت الصحيفة أن مجتبى، رغم ابتعاده عن الظهور العلني، كان من أكثر الشخصيات نفوذاً خلف الكواليس، مستنداً إلى صلات وثيقة بالحرس الثوري.

وأضافت الصحيفة أن تعيينه يثير أيضاً جدلاً دينياً ودستورياً، إذ إن منصب المرشد الأعلى يفترض أن يكون من نصيب رجل دين يتمتع بمرجعية دينية عليا، في حين أن مجتبى لا يحظى، بحسب التقرير، بالمكانة الدينية المطلوبة، رغم الحديث عن منحه لقب "آية الله". وأشارت إلى أن مجلس الخبراء قد يلجأ مجدداً إلى تكييف المعايير كما حصل سابقاً مع والده.

كما ذكرت "معاريف" أن عملية اختياره جرت في ظروف أمنية استثنائية، بعدما اضطر مجلس الخبراء إلى الاجتماع افتراضياً إثر قصف إسرائيلي استهدف المبنى الرئيسي الذي كان مقرراً أن يلتئم فيه بمدينة قم. وربطت الصحيفة اسم مجتبى بملفات قمع داخلي دامٍ، معتبرة أنه ارتبط بمراحل قاسية من قمع الاحتجاجات داخل إيران.

من جهتها، قالت "يديعوت أحرونوت" إن إعلان اختيار مجتبى جاء بعد ساعات من تهديد الجيش الإسرائيلي بملاحقة أي شخصية تتولى هذا المنصب، في وقت تحدث فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً عن ضرورة التأثير على هوية الزعيم الإيراني المقبل ومعارضته انتخاب مجتبى.

وفي السياق نفسه، قال الباحث الإسرائيلي داني سيترينوفيتش إن صعود مجتبى يبعث برسالة سلبية بشأن سلوك إيران في المرحلة المقبلة، معتبراً أنه شخصية شابة نسبياً ومرتبطة بالحرس الثوري وتحمل نزعة انتقامية، ما يجعله مرشحاً للسير على خطى والده "أو ربما بشكل أسوأ".

أما المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، فحذر عبر "إكس" من أن "الذراع الطويلة" لإسرائيل ستلاحق "الخليفة" وكل من يسعى إلى تعيينه، مهدداً أيضاً المشاركين في جلسة الاختيار بالاستهداف. (العين)
