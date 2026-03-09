قطر توقف 313 شخصا بتهمة تصوير ونشر "معلومات مضللة"

أعلنت قطر، اليوم الاثنين، توقيف 313 شخصاً من جنسيات مختلفة، على خلفية تصوير وتداول ونشر معلومات مضللة، في ظل الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تتعرض لها البلاد منذ اندلاع الحرب الأميركية على في 28 شباط الماضي.



وقالت ، في منشور عبر "إكس"، إن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية نفذت عمليات التوقيف، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة وعدم تداول الشائعات تفادياً للمساءلة القانونية.

