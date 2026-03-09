حماية مشددة لنتنياهو.. ووزراء إسرائيليون بسيارات مصفحة

أفاد تقرير إسرائيلي، الاثنين، بتشديد الإجراءات الأمنية حول وعدد من الوزراء، بالتزامن مع الحرب الدائرة مع .



وذكرت قناة "I24" أن الحراسة حول منزل تعززت، بما يشمل استخدام طائرات مسيّرة، فيما قرر " " رفع مستوى الحماية لعدد من كبار المسؤولين وأعضاء الكابينيت السياسي الأمني.



وبحسب التقرير، حصل بعض الوزراء الذين يواجهون مستوى تهديد أعلى على سيارات مصفحة، وسط مخاوف من محاولات اعتداء أو اغتيال، كما نُقلت عائلات بعض الوزراء إلى شقق محصنة أو فنادق بشكل مؤقت.



وأضافت القناة أن "الشاباك" شدد أيضاً تعليماته للوزراء بشأن استخدام الهواتف المحمولة، تحسباً لهجمات سيبرانية أو محاولات تصيّد قد ينفذها إيرانيون. (ارم)

Advertisement