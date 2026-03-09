بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. كيم جونغ-أون يرافق زوجته وابنته لحفل موسيقي(صور)

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حضر زعيم حفلا موسيقيا برفقة زوجته ري سول جو وابنته كيم جو إيه، حيث أشاد بدور المرأة في التنمية الوطنية، حسبما أفادت الرسمية اليوم الاثنين.

وذكرت المركزية الشمالية أن كيم جونغ أون حضر الحفل الذي أقيم في ملعب بيونغ يانغ الداخلي في اليوم السابق برفقة زوجته ري سول جو وابنته كيم جو إيه، في حين حضرت الحفل أيضا مسؤولات في الحزب والحكومة وعاملات وأعضاء في البعثات الدبلوماسية الأجنبية.



ولم تكشف وسائل الإعلام الحكومية عن اسم الابنة، التي يُعتقد على نطاق واسع أنها يتم إعدادها كوريثة لوالدها، واكتفت بالإشارة إليها بعبارة "ابنته الحبيبة"، وهو تعبير يُستخدم كثيرا لوصفها، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.



وأظهرت الصور التي نُشرت جو إيه جالسة بين والديها في الحفل الموسيقي، بينما كان الزعيم يمسك بيدها أثناء .



وبينت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية أن من بين الحاضرين شخصيات نسائية بارزة في الشمالية، بما في ذلك وزيرة الخارجية تشوي سون هوي؛ وشقيقة الزعيم كيم يو جونغ؛ والمذيعة الشهيرة ري هي.