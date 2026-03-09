تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. كيم جونغ-أون يرافق زوجته وابنته لحفل موسيقي(صور)

Lebanon 24
09-03-2026 | 02:48
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. كيم جونغ-أون يرافق زوجته وابنته لحفل موسيقي(صور)
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. كيم جونغ-أون يرافق زوجته وابنته لحفل موسيقي(صور) photos 0
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حضر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون حفلا موسيقيا برفقة زوجته ري سول جو وابنته كيم جو إيه، حيث أشاد بدور المرأة في التنمية الوطنية، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين.
 
 
 
 
 
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم جونغ أون حضر الحفل الذي أقيم في ملعب بيونغ يانغ الداخلي في اليوم السابق برفقة زوجته ري سول جو وابنته كيم جو إيه، في حين حضرت الحفل أيضا مسؤولات في الحزب والحكومة وعاملات وأعضاء في البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

ولم تكشف وسائل الإعلام الحكومية عن اسم الابنة، التي يُعتقد على نطاق واسع أنها يتم إعدادها كوريثة لوالدها، واكتفت بالإشارة إليها بعبارة "ابنته الحبيبة"، وهو تعبير يُستخدم كثيرا لوصفها، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأظهرت الصور التي نُشرت جو إيه جالسة بين والديها في الحفل الموسيقي، بينما كان الزعيم يمسك بيدها أثناء العرض.

وبينت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية أن من بين الحاضرين شخصيات نسائية بارزة في كوريا الشمالية، بما في ذلك وزيرة الخارجية تشوي سون هوي؛ وشقيقة الزعيم كيم يو جونغ؛ والمذيعة الشهيرة ري تشون هي.
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
كيم جونغ أون يمهد لتولي ابنته الخلافة
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 10:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخاب كيم جونغ أون مجدداً أميناً عاماً للحزب الحاكم في كوريا الشمالية
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 10:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24
كيم جونغ أون يشرف على إعلان منظومة صاروخية "فريدة من نوعها"
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 10:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24
خوفاً على أمنه الشخصيّ... هذا ما فعله كيم جونغ أون
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 10:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

كوريا الشمالية

وكالة الأنباء

وسائل الإعلام

كيم جونغ أون

دبلوماسي

الكورية

الشمالي

الشمال

