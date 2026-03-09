تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

إسرائيل تستعد لشهر من القتال في إيران

Lebanon 24
09-03-2026 | 03:33
إسرائيل تستعد لشهر من القتال في إيران
إسرائيل تستعد لشهر من القتال في إيران photos 0
قال مسؤول عسكري إسرائيلي، إن تل أبيب تستعد لشهر من القتال في إيران، وذلك بعد انقضاء أسبوع على بدء الهجوم الذي تشنه بالشراكة مع الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر بهيئة الأركان للجيش الإسرائيلي قوله: "يستعد الجيش الإسرائيلي لحملة قد تستمر لعدة أسابيع".

وأضاف المصدر: "قال دونالد ترامب: استسلام كامل، ويجب ألا نضع هدفًا آخر".

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد وفقًا لهذا الهدف، قائلا: "تحدث ترامب عن 4 أسابيع، ونحن نستعد أيضًا لشهر على الأقل".

وتابع المصدر: "خلال الأسبوع الأول من الحملة، تركزت معظم الجهود الهجومية على الجانب الإسرائيلي، لكن من المتوقع الآن حدوث تغيير كبير في توزيع الجهود بين البلدين".

وأضاف: "يأتي الأميركيون بقدرات هائلة، وسنرى ذلك جلياً في هجماتهم. إنهم لا يعملون وفق اقتصاد التسلح، بل يستخدمون ما هو متاح. وستتميز المرحلة الثانية بهجوم منهجي على القدرات العسكرية والصناعية الإيرانية".

ولفت المصدر، إلى أنه "في إطار هذه المرحلة، يعتزم الجيش الإسرائيلي توسيع نطاق العمليات وتعميق الضرر الذي يلحق بالبنية التحتية العسكرية والصناعية والتكنولوجية الإيرانية".
