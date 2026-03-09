بالصور.. انفجار قرب كنيس في لييج البلجيكية

أعلنت الشرطة المحلية في مدينة لييج البلجيكية وقوع انفجار أمام كنيس في فريديرك فجر اليوم الاثنين، من دون تسجيل إصابات بشرية.وأوضحت أن الانفجار تسبب بأضرار مادية وتحطم نوافذ المباني المقابلة، فيما أُغلق الشارع وفرض طوق أمني في المنطقة، مع فتح تحقيق بإشراف الفيدرالية.وفي أول موقف رسمي، دان رئيس البلدية والمجلس البلدي الحادث بشدة، واعتبراه "عملاً عنيفاً للغاية معادياً للسامية" ومخالفاً لقيم المدينة القائمة على احترام الآخر، مع التأكيد على رفض نقل النزاعات الخارجية إلى .