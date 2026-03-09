بوتين مهنئاً مجتبى خامنئي: واثق من أنك ستواصل عمل والدك بشرف

وأكد بوتين دعم موسكو الراسخ لطهران وتضامنها مع أصدقائها الإيرانيين.

هنأ الاثنين، مجتبى على اختياره مرشداً جديداً لإيران.وقال لمجتبى: "واثق من أنك ستواصل عمل والدك بشرف وستوحد الشعب في مواجهة المحن".