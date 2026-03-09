بارو: فرنسا ستُخصص 7 رحلات إضافية لإعادة رعاياها من الشرق الأوسط

الفرنسيّة جان-نويل ، أنّ تعتزم تخصيص 7 رحلات إضافية في الأيّام المقبلة، لإعادة رعاياها من .



وقال بارو لإذاعة "فرانس ": "تتوفّر رحلات تجارية إذ أن بعض المجالات الجوية في المنطقة ما زال مفتوحا، ما سمح بعودة حوالي 15 ألف شخص إلى فرنسا، من بينهم عدد كبير من الفرنسيين".



وأوضح أن من بين هؤلاء 900 عادوا عبر رحلات وفّرتها الحكومة. (ارم نيوز)

