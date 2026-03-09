تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

​بسبب الحرب... هذه المدينة الإسرائيليّة تصدّرت قائمة الأكثر تلقياً للإنذارات

Lebanon 24
09-03-2026 | 07:28
A-
A+
​بسبب الحرب... هذه المدينة الإسرائيليّة تصدّرت قائمة الأكثر تلقياً للإنذارات
​بسبب الحرب... هذه المدينة الإسرائيليّة تصدّرت قائمة الأكثر تلقياً للإنذارات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، أن مدينة بيتاح تكفا تصدّرت قائمة المدن الأكثر تلقياً للإنذارات خلال الأيام الثمانية الأولى من القتال، مسجلة 69 إنذاراً، تلتها ريشون لتسيون بـ68 إنذاراً، ومن ثم تل أبيب وبني براك بـ67 إنذاراً لكل منهما، واللد بـ64 إنذاراً.
 
وفي اليوم الأول من الحرب، تلقت كل من هذه المدن 20 إنذاراً على الأقل، وفي اليوم الثاني حوالي 15 إنذاراً.

وشهدت مدن أخرى في الوسط، مثل كفار سابا وهيرتزليا وموديعين، ما بين 50 و60 إنذاراً، بينما كانت الأعداد أقل في الشمال بين 30 إلى 40 إنذاراً في حيفا ومتولا وكريات شمونة.
 
أما في الجنوب والمناطق النائية مثل بارديس حنا-كركور وديمونا، فلم تتجاوز 8 إنذارات فقط، مع أيام كاملة خالية من الإطلاق. (ارم نيوز)
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تقرير: هذه خسائر العمال الفلسطينيين بسبب الحرب والقيود الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 15:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: القوة الأوروبية سترسل قائمة مغادري غزة يوميا إلى مصر مع تحديد وجهتهم النهائية
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 15:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط ترتفع بأكثر من 8% إلى 84 دولارا للبرميل بسبب الحرب في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 15:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا المسلسل في قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في موسم رمضان 2026
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 15:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

ارم نيوز

إسرائيل

تل أبيب

الشمال

براك

تولا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:41 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:37 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:22 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:11 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:20 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:53 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:41 | 2026-03-09
Lebanon24
09:37 | 2026-03-09
Lebanon24
09:22 | 2026-03-09
Lebanon24
09:11 | 2026-03-09
Lebanon24
09:00 | 2026-03-09
Lebanon24
08:40 | 2026-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24