​بسبب الحرب... هذه المدينة الإسرائيليّة تصدّرت قائمة الأكثر تلقياً للإنذارات

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، أن مدينة بيتاح تكفا تصدّرت قائمة المدن الأكثر تلقياً للإنذارات خلال الأيام الثمانية الأولى من القتال، مسجلة 69 إنذاراً، تلتها ريشون لتسيون بـ68 إنذاراً، ومن ثم وبني بـ67 إنذاراً لكل منهما، واللد بـ64 إنذاراً.

وفي اليوم الأول من الحرب، تلقت كل من هذه المدن 20 إنذاراً على الأقل، وفي اليوم الثاني حوالي 15 إنذاراً.



وشهدت مدن أخرى في الوسط، مثل كفار سابا وهيرتزليا وموديعين، ما بين 50 و60 إنذاراً، بينما كانت الأعداد أقل في بين 30 إلى 40 إنذاراً في حيفا ومتولا وكريات شمونة.

أما في الجنوب والمناطق النائية مثل بارديس حنا-كركور وديمونا، فلم تتجاوز 8 إنذارات فقط، مع أيام كاملة خالية من الإطلاق. (ارم نيوز)