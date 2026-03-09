تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
لاريجاني: تسمية مرشد جديد لإيران أصابت أميركا وإسرائيل باليأس
Lebanon 24
09-03-2026
|
07:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد أمين
المجلس الأعلى
للأمن القومي في
إيران
،
علي لاريجاني
، بأن تسمية
المرشد الأعلى
الجديد مجتبى
خامنئي
أصاب أميركا وإسرائيل باليأس.
وكان مجلس خبراء القيادة
الإيراني
، أعلن مساء الأحد، اختيار المرشد الجديد لإيران، بعد مقتل المرشد الأعلى آية
الله علي خامنئي
وعدد من كبار المسؤولين في ضربات أميركية–إسرائيلية.
يذكر أن مجتبى هو نجل المرشد السابق
علي خامنئي
الذي قتل في اليوم الأول للحرب الأميركية
الإسرائيلية
على إيران. (إرم نيوز)
