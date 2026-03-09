لاريجاني: تسمية مرشد جديد لإيران أصابت أميركا وإسرائيل باليأس

أكد أمين للأمن القومي في ، ، بأن تسمية الجديد مجتبى أصاب أميركا وإسرائيل باليأس.



وكان مجلس خبراء القيادة ، أعلن مساء الأحد، اختيار المرشد الجديد لإيران، بعد مقتل المرشد الأعلى آية وعدد من كبار المسؤولين في ضربات أميركية–إسرائيلية.



يذكر أن مجتبى هو نجل المرشد السابق الذي قتل في اليوم الأول للحرب الأميركية على إيران. (إرم نيوز)

