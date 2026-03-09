تركيا تعلن التصدي لصاروخ بالستي أطلق من إيران

أعلنت ، الإثنين، التصدي لصاروخ بالستي أطلق من داخل المجال الجوي ، في واقعة هي الثانية من نوعها خلال أيام.



وقالت إنه "تم تحييد ذخيرة بالستية أطلقت من إيران ودخلت المجال الجوي التركي، بواسطة قدرات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف (ناتو) المنتشرة في شرق ".



وأوضحت الوزارة أن بعض حطام الذخيرة سقط على أرض خالية في غازي عنتاب جنوبي تركيا، بينما لم تسجل أي وفيات أو إصابات.

وختمت الوزارة بيانها قائلة إن تركيا "تولي أهمية كبيرة لعلاقات حسن الجوار والاستقرار الإقليمي"، لكنها حذرت "مرة أخرى من أن كل التدابير اللازمة ستتخذ بشكل حاسم ومن دون تردد ضد أي تهديد موجه إلى أراضي بلادنا ومجالها الجوي".

وأعاد البيان التأكيد على أن "من مصلحة الجميع الإصغاء إلى تحذيرات تركيا في هذا الشأن". (سكاي نيوز عربية)