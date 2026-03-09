هل يُبدّد إختيار مجتبى خامنئي مرشدا لإيران آمال إنهاء الحرب؟

ذكر موقع " عربية" أن أعلنت اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى للبلاد خلفا لوالده علي خامنئي في إشارة إلى أن سيطرة المحافظين بقوة على مقاليد الأمور، وهو أمر بدا أنه يغلق الباب أمام أي احتمال لانتهاء الحرب في ⁠الشرق الأوسط بسرعة.

وقال الرئيس الأميركي إنه لا يقبل بتولي مجتبى المنصب وطالب إيران بالاستسلام غير المشروط.



والزعيم الجديد رجل دين يحظى بالفعل بنفوذ على وعلى شبكة الأعمال الضخمة التابعة لها.



لكن رغم تعهدات علنية بالولاء، لا يزال المجتمع منقسما بشدة. واحتفل إيرانيون علنا بمقتل المرشد علي خامنئي بعد أسابيع من قتل قوات الأمن آلافا في ‌احتجاجات مناهضة للحكومة وصفت بأنها أسوأ اضطرابات منذ الثورة الإسلامية في 1979.



وتقول إن هدفها من الحرب هو الإطاحة بحكم رجال الدين في إيران.



لكن كانت حذرة في البداية إذ قالت إن هدفها هو تدمير قدرات إيران الصاروخية والنووية، لكن صعد من مستوى الأهداف مطالبا بتشكيل حكومة إيرانية مذعنة.

وقالت إسرائيل إنها ستقتل من سيتولى منصب المرشد الأعلى إلا إذا توقفت إيران عما وصفته بسياساتها العدائية. وكرر ترامب طلبه أمس الأحد بضرورة أن يكون لواشنطن رأي ‌في اختيار المرشد الأعلى الإيراني.



وقال لمحطة "إيه.بي.سي نيوز "إذا لم يحظ بموافقتنا فلن يستمر طويلا"، ‌مضيفا أن قرار إنهاء الحرب سيكون "مشتركا" مع رئيس ⁠الوزراء بنيامين نتنياهو.



وفي مقابلة مع تايمز أوف إسرائيل بعد إعلان اختيار المرشد الأعلى الجديد، أحجم ترامب عن التعليق وقال فقط "سنرى ما سيحدث".

وتسببت الحرب في إغلاق مضيق هرمز عمليا، وهو المضيق الذي يمر منه، قرب ساحل إيران، نحو 20 بالمئة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال المحمولة بحرا في العالم. ومع عدم تمكن الناقلات من الإبحار فيه لأكثر من أسبوع، نفدت سعة التخزين لدى دول منتجة مما أجبرها على وقف الإنتاج.



وارتفعت العقود الآجلة ⁠لخام برنت 12.5 بالمئة إلى 104.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 1017 ‌بتوقيت جرينتش، بعد أن وصلت في وقت سابق إلى 119.50 دولار، وكانت في طريقها في مرحلة ما لتحقيق أكبر قفزة في يوم واحد على الإطلاق.

وتسبب احتمال طول أمد ⁠أزمة الطاقة، التي تعيد إلى الأذهان ذكرى صدمة نفط في سبعينيات القرن الماضي، في تسجيل أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا لانخفاضات حادة مع توقعات بأن ⁠تقتفي وول ستريت أثرها عند الفتح في وقت لاحق اليوم الاثنين.



ولأسعار البنزين صدى سياسي كبير في ، حيث يأمل الجمهوريون في الاحتفاظ بسيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني.