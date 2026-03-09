تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تقرير من إسرائيل... متى ستنتهي الحرب في إيران؟

Lebanon 24
09-03-2026 | 09:00
A-
A+
تقرير من إسرائيل... متى ستنتهي الحرب في إيران؟
تقرير من إسرائيل... متى ستنتهي الحرب في إيران؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ القناة الـ12 الإسرائيليّة، كشفت أنّ تقديرات أمنية إسرائيلية وأميركية أشارت إلى أن المواجهة العسكرية الجارية مع  إيران قد تمتدّ لنحو 5 أسابيع إضافية.

وبحسب القناة الإسرائيليّة، تعمل واشنطن وتل أبيب على إعداد خطط عملياتية للأيام المقبلة، مع توقعات بأن تستمر الحملة العسكرية حتى ما بعد عيد الفصح، ضمن جدول زمني قد يصل إلى 6 أسابيع منذ بداية المواجهة.

ويتمثل الهدف المركزي للعملية في تدمير القدرات العملياتية الإيرانية، خصوصاً منظومات الصواريخ ومنصات إطلاقها التي تُعد الركيزة الأساسية للردع الإيراني.

وتُشير التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى تفاؤل داخل الجيش الإسرائيليّ ومديرية العمليات بإمكانية معالجة جزء كبير من منظومة الإطلاق الإيرانية خلال فترة قصيرة نسبياً تتراوح بين أيام وأسابيع.

وتقوم الخطة التشغيلية على ضرب منصات الإطلاق النشطة وتحييد أخرى مؤقتاً عبر تعطيلها أو منع استخدامها، قبل تنفيذ موجات هجوم لاحقة لتدميرها بالكامل.

ويرى مخططو العمليات أن فترة 5 أسابيع تُمثّل الحدّ الأدنى المطلوب لضمان عدم قدرة إيران على إعادة بناء مخزونها العملياتي من الصواريخ أو إعادة تشغيل منصات الإطلاق بسرعة بعد انتهاء القتال.

وفي موازاة العمليات العسكرية، تتابع أجهزة الاستخبارات الأميركية عن كثب مؤشرات على محاولات إيرانية لإشراك قوى دولية في الصراع، خصوصاً روسيا والصين، سواء على المستوى السياسي أو عبر دعم تقني وعسكري محتمل.

وتشير هذه التقديرات إلى أن اتساع نطاق الحرب أو دخول أطراف دولية على خط الأزمة قد يغيّر مسار المواجهة، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إبقاء العمليات مركزة على إضعاف القدرات الصاروخية الإيرانية ومنع إعادة بنائها. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب لـ"ABC": تنتهي الحرب على إيران عندما أريد أنا أنّ تنتهي
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:50:41 Lebanon 24 Lebanon 24
3 سيناريوهات... كيف ستنتهي الحرب في إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:50:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى متى ستستمر الحرب في إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:50:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لـABC NEWS: الضربات على إيران ستنتهي عندما أقرر ذلك
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:50:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إيران على

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

تل أبيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:22 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:17 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:05 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:49 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-03-09
Lebanon24
15:22 | 2026-03-09
Lebanon24
15:17 | 2026-03-09
Lebanon24
15:05 | 2026-03-09
Lebanon24
14:49 | 2026-03-09
Lebanon24
14:31 | 2026-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24