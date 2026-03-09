تقرير من إسرائيل... متى ستنتهي الحرب في إيران؟

ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ القناة الـ12 الإسرائيليّة، كشفت أنّ تقديرات أمنية إسرائيلية وأميركية أشارت إلى أن المواجهة العسكرية الجارية مع قد تمتدّ لنحو 5 أسابيع إضافية.



وبحسب القناة الإسرائيليّة، تعمل وتل أبيب على إعداد خطط عملياتية للأيام المقبلة، مع توقعات بأن تستمر الحملة العسكرية حتى ما بعد عيد الفصح، ضمن جدول زمني قد يصل إلى 6 أسابيع منذ بداية المواجهة.



ويتمثل الهدف المركزي للعملية في تدمير القدرات العملياتية ، خصوصاً منظومات الصواريخ ومنصات إطلاقها التي تُعد الركيزة الأساسية للردع .



وتُشير التقديرات العسكرية إلى تفاؤل داخل الجيش الإسرائيليّ ومديرية العمليات بإمكانية معالجة جزء كبير من منظومة الإطلاق الإيرانية خلال فترة قصيرة نسبياً تتراوح بين أيام وأسابيع.



وتقوم الخطة التشغيلية على ضرب منصات الإطلاق النشطة وتحييد أخرى مؤقتاً عبر تعطيلها أو منع استخدامها، قبل تنفيذ موجات هجوم لاحقة لتدميرها بالكامل.



ويرى مخططو العمليات أن فترة 5 أسابيع تُمثّل الحدّ الأدنى المطلوب لضمان عدم قدرة إعادة بناء مخزونها العملياتي من الصواريخ أو إعادة تشغيل منصات الإطلاق بسرعة بعد انتهاء القتال.



وفي موازاة العمليات العسكرية، تتابع أجهزة الاستخبارات الأميركية عن كثب مؤشرات على محاولات إيرانية لإشراك قوى دولية في الصراع، خصوصاً والصين، سواء على المستوى السياسي أو عبر دعم تقني وعسكري محتمل.



وتشير هذه التقديرات إلى أن اتساع نطاق الحرب أو دخول أطراف دولية على خط الأزمة قد يغيّر مسار المواجهة، في وقت تسعى فيه وإسرائيل إلى إبقاء العمليات مركزة على إضعاف القدرات الصاروخية الإيرانية ومنع إعادة بنائها. (ارم نيوز)



