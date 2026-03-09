إيران تهدد "المغتربين".. الممتلكات تحت الخطر!

قال في ، الاثنين، إن الإيرانيين المقيمين في الخارج ⁠يمكن أن يتعرضوا لمصادرة ممتلكاتهم وعقوبات قانونية أخرى إذا عبروا عن دعمهم للولايات المتحدة وإسرائيل.





ونقلت وسائل إعلام رسمية عن العام القول: "تم توجيه ‌تحذير إلى الإيرانيين ‌المقيمين في ⁠الخارج الذين يتعاطفون أو يدعمون أو يتعاونون بأي شكل مع العدو الأميركي-الصهيوني" في إشارة لإسرائيل.



وأضاف: "سيتعرضون لمصادرة ⁠جميع ممتلكاتهم ‌وعقوبات قانونية أخرى وفقاً للقانون".



ونشرت قنوات حديثة ⁠الإنشاء على تطبيق تيليغرام تفاصيل عن شخصيات ⁠إيرانية بارزة تعيش في الخارج نشرت تعليقات تنتقد الحكم ⁠في إيران وتؤيد الحملة العسكرية الأميركية التي بدأت في 28 شباط الماضي.



وتشير بيانات الحكومة إلى أن ما يصل إلى خمسة ملايين إيراني يعيشون في الخارج، غالبيتهم في ودول غرب ، ‌بينما تقدر وسائل إعلام إيرانية عددهم بنحو عشرة ملايين.

