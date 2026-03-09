تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

إيران تهدد "المغتربين".. الممتلكات تحت الخطر!

Lebanon 24
09-03-2026 | 08:40
إيران تهدد المغتربين.. الممتلكات تحت الخطر!
قال مكتب الادعاء العام في إيران، الاثنين، إن الإيرانيين المقيمين في الخارج ⁠يمكن أن يتعرضوا لمصادرة ممتلكاتهم وعقوبات قانونية أخرى إذا عبروا عن دعمهم للولايات المتحدة وإسرائيل.


ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مكتب الادعاء العام القول: "تم توجيه ‌تحذير إلى الإيرانيين ‌المقيمين في ⁠الخارج الذين يتعاطفون أو يدعمون أو يتعاونون بأي شكل مع العدو الأميركي-الصهيوني" في إشارة لإسرائيل.

وأضاف: "سيتعرضون لمصادرة ⁠جميع ممتلكاتهم ‌وعقوبات قانونية أخرى وفقاً للقانون".

ونشرت قنوات حديثة ⁠الإنشاء على تطبيق تيليغرام تفاصيل عن شخصيات ⁠إيرانية بارزة تعيش في الخارج نشرت تعليقات تنتقد الحكم ⁠في إيران وتؤيد الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية التي بدأت في 28 شباط الماضي.

وتشير بيانات الحكومة الإيرانية إلى أن ما يصل إلى خمسة ملايين إيراني يعيشون في الخارج، غالبيتهم في الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا، ‌بينما تقدر وسائل إعلام إيرانية عددهم بنحو عشرة ملايين.
