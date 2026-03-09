بعد ضرب القواعد البريطانية.. رئيس قبرص يحدد موقفه من العمليات العسكرية

أكد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أن موقف بلاده واضح بعدم المشاركة في أي عمليات عسكرية، مشدداً على أن قبرص ستركز على دورها الإنساني.



يأتي هذا الموقف بعد تعرض قاعدة جوية بريطانية في قبرص لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية الصنع يوم الاثنين الماضي، وذلك عقب ساعات من قرار السماح لواشنطن باستخدام قواعدها العسكرية ضد لأغراض "دفاعية". كما جرى اعتراض مسيّرتين أخريين كانتا متجهتين نحو في اليوم ذاته.



وفي أعقاب هذه التطورات، تعهدت دول أوروبية عدة بتقديم مساعدات عسكرية لجمهورية قبرص، العضو في ، لتعزيز أمنها.

