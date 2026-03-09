تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

بعد إنتخابه مرشداً في إيران... كيف ستكون علاقة مجتبى خامنئي بترامب؟

ترجمة "لبنان24"

|
Lebanon 24
09-03-2026 | 10:00
A-
A+
بعد إنتخابه مرشداً في إيران... كيف ستكون علاقة مجتبى خامنئي بترامب؟
بعد إنتخابه مرشداً في إيران... كيف ستكون علاقة مجتبى خامنئي بترامب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت صحيفة "The Telegraph" البريطانية أن "المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، وبعدما  تولى القيادة في ظروف مأسوية، يبدو من غير المرجح أن يكون مستعداً لتنفيذ أوامر أميركا أو التراجع بأي شكل من الأشكال. واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أن خامنئي"غير مقبول" بالنسبة له، مضيفاً: "نريد شخصاً يجلب الوئام والسلام إلى إيران". وبدلاً من ذلك، وجه مجلس خبراء القيادة الإيراني، وهو مجموعة من كبار رجال الدين المكلفين باختيار المرشد الأعلى، رسالة تحدٍ باختياره المرشح الذي يُفترض أنه "غير مقبول"." 

وبحسب الصحيفة: "سيكون الاختبار الحاسم هو ما إذا كان الإيرانيون العاديون سيخرجون الآن إلى الشوارع للتظاهر ضد تنصيب خامنئي الابن. وفي الواقع، إذا تم نقل السلطة دون انتفاضة شعبية، فقد تكون نتيجة حرب ترامب هي بقاء النظام الإيراني تحت قيادة أكثر تطرفاً وعناداً، والتي قد تقرر، على سبيل المثال، أن السلاح النووي هو السبيل الوحيد لضمان قبضتها على السلطة. لكن أولاً، سيتعين على خامنئي ترسيخ موقعه، ولكن ما سيصعب عليه المهمة هو أنه ليس آية الله، مما يعني أنه يفتقر إلى السلطة الدينية، وسيبدو تعيينه وكأنه خلافة وراثية في بلد يسمي نفسه جمهورية".

وتابعت الصحيفة: "خلال حياة والده، كان خامنئي يُذكر كثيراً باعتباره المرشد الأعلى القادم، ولكن عندما خرج آلاف الإيرانيين في مسيرات بالشوارع ضد النظام، خشيت شخصيات بارزة من أن يكون انتقال السلطة وراثياً أمراً استفزازياً ومثيراً للفتنة. والآن كل شيء مختلف، فالجمهورية الإسلامية تقاتل من أجل البقاء في مواجهة هجوم مشترك من أميركا وإسرائيل، وترقية خامنئي تشير إلى أن النظام يرى أن هذا ليس وقت المرونة والتسوية، سواء مع المعارضين الداخليين أو الأعداء الخارجيين".

وختمت الصحيفة: "إن مجرد تسمية خامنئي مرشداً أعلى جديداً يثير احتمال اغتياله هو الآخر، لكن هذا القرار ينهي أيضاً فراغاً في السلطة دام تسعة أيام، نشأ عن اغتيال والده، ولن يفكر المرشد الجديد إلا في تحدي ترامب".
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ترامب لـ NBC NEWS: إيران ارتكبت خطأ كبيرا باختيار مجتبى خامنئي كمرشد جديد
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:46:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يُبدّد إختيار مجتبى خامنئي مرشدا لإيران آمال إنهاء الحرب؟
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:46:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لـ"فوكس نيوز": لست سعيدا باختيار مجتبى خامنئي مرشدا
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:46:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مجتبى خامنئي مرشداً…ورسالة مباشرة الى ترامب
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:46:32 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

دونالد ترامب

البريطانية

البريطاني

الإيراني

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:22 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:17 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:05 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:49 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

ترجمة "لبنان24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-03-09
Lebanon24
15:22 | 2026-03-09
Lebanon24
15:17 | 2026-03-09
Lebanon24
15:05 | 2026-03-09
Lebanon24
14:49 | 2026-03-09
Lebanon24
14:31 | 2026-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24