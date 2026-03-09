محطات الوقود في إيران... ماذا شهدت اليوم؟

بدأت محطات الوقود في ، تقنين بيع البنزين بشكل صارم.



وقال سكان محليون، إن السائقين لا يمكنهم حالياً شراء أكثر من 10 لترات من الوقود في كل زيارة للمحطة.



وتشكلت طوابير سيارات تمتد لعدة كيلومترات أمام محطات الوقود، مع فترات انتظار تصل إلى عدة ساعات. (الامارات 24)

