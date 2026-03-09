مُجدّدلً... ميلوني في موقف مُحرج بسبب الحرب على إيران

وجدت رئيسة الوزراء نفسها في موقف محرج على قناة "Rete4"، وهي تحاول تبرير العملية العسكرية الأميركية في .



وبعد أن أشارت ميلوني في معرض تفسيرها للتصعيد في إلى فشل الدبلوماسية، سألها مقدم البرامج ماريو جيوردانو عما إذا كانت تقصد حقا أن المفاوضات والدبلوماسية قد "فشلت"، فقالت: "بحسب كلامك، فإنه في اللحظة التي بدأ فيها الهجوم، لم يعد هناك برأيك مجال للدبلوماسية؟".



وتهربت ميلوني من الإجابة المباشرة، مكتفية بالإشارة إلى غياب عن طاولة المفاوضات كما لفتت إلى أن إيران هي التي ماطلت في المفاوضات مع .

وشددت على أنه "في الواقع، لم تكن هناك فرص كافية للتوصل إلى اتفاق". (روسيا اليوم)