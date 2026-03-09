تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
مُجدّدلً... ميلوني في موقف مُحرج بسبب الحرب على إيران

Lebanon 24
09-03-2026 | 10:20
مُجدّدلً... ميلوني في موقف مُحرج بسبب الحرب على إيران
مُجدّدلً... ميلوني في موقف مُحرج بسبب الحرب على إيران photos 0
وجدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني نفسها في موقف محرج على قناة  "Rete4"، وهي تحاول تبرير العملية العسكرية الأميركية في إيران.

وبعد أن أشارت ميلوني في معرض تفسيرها للتصعيد في الشرق الأوسط إلى فشل الدبلوماسية، سألها مقدم البرامج ماريو جيوردانو عما إذا كانت تقصد حقا أن المفاوضات والدبلوماسية قد "فشلت"، فقالت: "بحسب كلامك، فإنه في اللحظة التي بدأ فيها الهجوم، لم يعد هناك برأيك مجال للدبلوماسية؟".

وتهربت ميلوني من الإجابة المباشرة، مكتفية بالإشارة إلى غياب إيطاليا عن طاولة المفاوضات كما لفتت إلى أن إيران هي التي ماطلت في المفاوضات مع الولايات المتحدة.
 
وشددت على أنه "في الواقع، لم تكن هناك فرص كافية للتوصل إلى اتفاق". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
خلال مباراة الجزائر ونيجيريا.. موقف "محرج" تعرض له "حكم الراية"
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:48:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذه الاسباب.. الحرب على إيران باتت وشيكة
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:48:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: أحد أهداف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران دق إسفين بين إيران ودول الخليج
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:48:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسباني: موقف إسبانيا من التصعيد الحالي هو رفض الحرب
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:48:39 Lebanon 24 Lebanon 24

