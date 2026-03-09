مركز الفلك الدولي: هذا موعد عيد الفطر

كشف مركز الفلك الدولي جديداً بشأن احتمالات رؤية شوال "هلال المبارك" في مصر، حيث من المرتقب استطلاع الخميس 19 آذار.

وأوضح المركز اليوم الاثنين التفاصيل الكاملة حول رؤية هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر 2026 في كل دولة. وقال: بدأت بعض الدول شهر يوم الأربعاء 18 شباط 2026م، وبالتالي ستتحرى هلال العيد يوم الأربعاء 18 آذار، في حين بدأت دول أخرى رمضان يوم الخميس 19 شباط، وستتحرى هلال العيد يوم الخميس 19 آذار".



كما أشار بمنشور على صفحته الرسمية في موقع " " أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 18 آذار، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي من المفترض أن تكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوماً، ليكون يوم الجمعة 20 آذار عيد الفطر فيها.

وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الخميس 19 آذار، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة من شرق العالم، لكنها ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من غرب ووسط وشمال ، كما أنها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة بالغة من غرب وغرب أفريقيا، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من معظم أميركا الشمالية، فمن من المتوقع أن تعلن غالبية هذه الدول يوم الجمعة 20 آذار عيد الفطر فيها أيضا.



كذلك نوه إلى أنه نظراً لصعوبة رؤية الهلال يوم الخميس من أماكن واسعة من العالم الإسلامي خاصة في الشرق والوسط، فمن المتوقع أن يعلن عدد لا بأس به من الدول عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الخميس ليكون يوم السبت 21 آذار عيد الفطر فيها. (العربية)