Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

مركز الفلك الدولي: هذا موعد عيد الفطر

Lebanon 24
09-03-2026 | 10:27
مركز الفلك الدولي: هذا موعد عيد الفطر
مركز الفلك الدولي: هذا موعد عيد الفطر photos 0
كشف مركز الفلك الدولي جديداً بشأن احتمالات رؤية هلال شوال "هلال عيد الفطر المبارك" في مصر، حيث من المرتقب استطلاع الهلال الخميس 19 آذار.
 
وأوضح المركز اليوم الاثنين التفاصيل الكاملة حول رؤية هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر 2026 في كل دولة. وقال: بدأت بعض الدول شهر رمضان يوم الأربعاء 18 شباط 2026م، وبالتالي ستتحرى هلال العيد يوم الأربعاء 18 آذار، في حين بدأت دول أخرى رمضان يوم الخميس 19 شباط، وستتحرى هلال العيد يوم الخميس 19 آذار".

كما أشار بمنشور على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك" أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 18 آذار، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي من المفترض أن تكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوماً، ليكون يوم الجمعة 20 آذار عيد الفطر فيها.
 
وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الخميس 19 آذار، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة من شرق العالم، لكنها ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا ووسط وشمال أفريقيا، كما أنها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة بالغة من غرب أوروبا وغرب أفريقيا، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من معظم أميركا الشمالية، فمن من المتوقع أن تعلن غالبية هذه الدول يوم الجمعة 20 آذار عيد الفطر فيها أيضا.

كذلك نوه إلى أنه نظراً لصعوبة رؤية الهلال يوم الخميس من أماكن واسعة من العالم الإسلامي خاصة في الشرق والوسط، فمن المتوقع أن يعلن عدد لا بأس به من الدول عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الخميس ليكون يوم السبت 21 آذار عيد الفطر فيها. (العربية) 

عربي-دولي

منوعات

شمال أفريقيا

عيد الفطر

الإسلام

أفريقيا

الشمالي

أوروبا

الهلال

إسلامي

