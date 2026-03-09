روبيو: نرى جميعاً التهديد الذي يشكله النظام الإيراني على المنطقة والعالم

اتهم الأميركية ، ، بمحاولة جعل العالم "رهينة" لها عبر إطلاقها الصواريخ والمسيّرات على دول في رداً على الهجوم الأميركي عليها.



وقال : "أعتقد أننا نرى جميعاً الآن التهديد الذي يشكله هذا النظام على المنطقة والعالم. هم يحاولون أخذ العالم رهينة".

وأضاف: "يهاجمون الدول المجاورة، ومنشآتها للطاقة، وسكانها المدنيين"، مشيراً إلى أن "هدف هذه المهمة هو تدمير قدرتهم على مواصلة القيام بذلك، ونحن على طريق تحقيق ذلك". (العربية)