تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

روبيو: نرى جميعاً التهديد الذي يشكله النظام الإيراني على المنطقة والعالم

Lebanon 24
09-03-2026 | 10:46
A-
A+
روبيو: نرى جميعاً التهديد الذي يشكله النظام الإيراني على المنطقة والعالم
روبيو: نرى جميعاً التهديد الذي يشكله النظام الإيراني على المنطقة والعالم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اتهم وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، إيران، بمحاولة جعل العالم "رهينة" لها عبر إطلاقها الصواريخ والمسيّرات على دول في الشرق الأوسط رداً على الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها.

وقال روبيو: "أعتقد أننا نرى جميعاً الآن التهديد الذي يشكله هذا النظام على المنطقة والعالم. هم يحاولون أخذ العالم رهينة".
وأضاف: "يهاجمون الدول المجاورة، ومنشآتها للطاقة، وسكانها المدنيين"، مشيراً إلى أن "هدف هذه المهمة هو تدمير قدرتهم على مواصلة القيام بذلك، ونحن على طريق تحقيق ذلك". (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة الخارجية البريطانية: النظام الإيراني الخبيث شكل تهديدا لنا ويشكل تهديدا مباشرا لشركائنا في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: النظام الإيراني يشكل تهديداً خطيراً لأميركا
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: النظام الإيراني لا يمثل الشعب الإيراني كما لا يمثل ثقافته المتجذرة في تاريخ عريق
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: النظام الإيراني يستهدف مناطق سكنية في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

الشرق الأوسط

ماركو روبيو

الإسرائيلي

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:22 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:17 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:05 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:49 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-03-09
Lebanon24
15:22 | 2026-03-09
Lebanon24
15:17 | 2026-03-09
Lebanon24
15:05 | 2026-03-09
Lebanon24
14:49 | 2026-03-09
Lebanon24
14:31 | 2026-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24