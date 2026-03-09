اللواء جباري: إيران جاهزة لحرب طويلة الأمد مع أميركا لـ10 سنوات

أكد مستشار في ، جباري، أن أتم الاستعداد لخوض حرب طويلة الأمد مع قد تمتد لعشر سنوات على الأقل، مشدداً على امتلاك القوات المسلحة قدرات كافية لمواصلة القتال لفترة طويلة.



وفي مقابلة تلفزيونية، أوضح جباري أن المخزون العسكري من الصواريخ والطائرات المسيّرة كبير، مؤكداً أن استخدامها في العمليات الراهنة لا يؤثر على الجاهزية القتالية، نظراً لتعويضها المستمر عبر الإنتاج المحلي المتواصل. وأشار إلى وجود خطة استراتيجية طويلة المدى لضمان بقاء الترسانة الدفاعية في حالة امتلاء دائم رغم الاستهلاك الميداني.



كما لفت جباري إلى أن ما أسماه "جبهة " تقف إلى جانب ، موضحاً وجود تنسيق عسكري مع أطراف في المنطقة كالعراق ولبنان واليمن. وشدد على استعداد القوى المتحالفة للتصدي لأي تحركات عسكرية، بما في ذلك السفن الحربية، مؤكداً قدرة القوات وحلفائها على مواجهة التهديدات في المياه الإقليمية وإبعاد القطع البحرية المعادية.



Advertisement