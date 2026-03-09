إدارة ترمب تصنف "إخوان السودان" منظمة إرهابية عالمية

أعلنت ، اليوم الاثنين، أن ترمب أدرجت جماعة الإخوان في السودان على قائمة المنظمات الإرهابية العالمية المصنفة بشكل خاص. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها تعتزم تصنيف الجماعة منظمة إرهابية أجنبية بدءاً من 16 آذار الجاري.



واتهمت الجماعة باستخدام "العنف المفرط ضد المدنيين" لتقويض جهود حل النزاع في السودان ونشر "أيديولوجيتها الإسلاموية العنيفة"، زاعمة أن مقاتليها يتلقون تدريباً ودعماً من ، ونفذوا "عمليات إعدام جماعية بحق المدنيين".



وأشارت الوزارة إلى أن "كتيبة البراء بن مالك"، المحسوبة على الجماعة، كانت قد أُدرجت سابقاً في أيلول 2025 ضمن الأمر التنفيذي رقم (14098) لدورها في حرب السودان. ويأتي هذا الإعلان في إطار تنفيذ الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس ترمب في تشرين الثاني 2025 لمباشرة إجراءات تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية تمهيداً لفرض عقوبات عليها.





