لاريجاني: أمن مضيق هرمز "مستبعد" في ظل نيران الحرب

اعتبر أمين للأمن القومي في ، ، أن تحقيق الأمن في يُعد أمراً مستبعداً في ظل استمرار الحرب الدائرة في المنطقة.



وأشار لاريجاني، في منشور له باللغة العربية على منصة "إكس"، إلى أن هذا الأمن لا يمكن أن يتحقق طالما تواصلت نيران الحرب التي "أشعلتها وإسرائيل"، مؤكداً أن ذلك يزداد استبعاداً "إذا كان ذلك بتصميم أطراف لم تكن بعيدة عن دعم هذه الحرب والإسهام في تأجيجها".





