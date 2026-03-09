تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
8
o
طرابلس
10
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
9
o
جونية
4
o
النبطية
3
o
زحلة
1
o
بعلبك
10
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
أمير الكويت: نمتلك الحق الكامل والأصيل في الدفاع عن سيادتنا
Lebanon 24
09-03-2026
|
12:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد أمير
الكويت
، الشيخ
مشعل
الأحمد الجابر الصباح، يوم الاثنين، في كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر
رمضان
، أن بلاده تمتلك "الحق الكامل والأصيل" في الدفاع عن سيادتها ومصالحها بموجب المادة (51) من ميثاق
الأمم المتحدة
، رداً على ما وصفه بـ"العدوان السافر" من قِبَل
إيران
.
وشدد أمير الكويت على أن الاعتداءات التي طالت الدول الشقيقة تعد تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وسلامها، مؤكداً أن أمن
دول مجلس التعاون الخليجي
"كل لا يتجزأ"، وأي مساس بسيادة أي دولة عضو فيه هو مساس بالأمن الجماعي. وأعلن تضامن الكويت الكامل مع أشقائها ودعمها لكافة الإجراءات المتخذة لحماية السيادة والاستقرار.
كما أكد الشيخ مشعل أن وطن الكويت "خط أحمر" وسيادته مصونة، مشدداً على رفض أي مساس بأمنه. ودعا في الوقت ذاته
المجتمع الدولي
إلى تحمل مسؤولياته في إدانة هذا "العدوان الآثم" واتخاذ مواقف حاسمة تكفل احترام القوانين الدولية. وختم كلمته بالإشادة بقدرة الشعب
الكويتي
على تجاوز التحديات بفضل التلاحم والتماسك الوطني.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة السياحة من الكويت: الدولة ملتزمة بسط سيادتها الحصرية على كامل أراضيها
Lebanon 24
وزيرة السياحة من الكويت: الدولة ملتزمة بسط سيادتها الحصرية على كامل أراضيها
09/03/2026 21:52:28
09/03/2026 21:52:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أمير الكويت: مررنا عبر تاريخنا بمحطات صعبة وخرجنا منها أشد صلابة
Lebanon 24
أمير الكويت: مررنا عبر تاريخنا بمحطات صعبة وخرجنا منها أشد صلابة
09/03/2026 21:52:28
09/03/2026 21:52:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أمير الكويت يدعو الكويتيين إلى الوحدة والتعاون لتجاوز التحديات
Lebanon 24
أمير الكويت يدعو الكويتيين إلى الوحدة والتعاون لتجاوز التحديات
09/03/2026 21:52:28
09/03/2026 21:52:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بري أبرق الى أمير دولة الكويت معزيا بالشيخة بدرية
Lebanon 24
بري أبرق الى أمير دولة الكويت معزيا بالشيخة بدرية
09/03/2026 21:52:28
09/03/2026 21:52:28
Lebanon 24
Lebanon 24
دول مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
المجتمع الدولي
الأمم المتحدة
مجلس التعاون
الكويتي
الخليجي
الخليج
تابع
قد يعجبك أيضاً
أحد أبرز حراس خامنئي يقتل خلال الهجوم على مكتب المرشد الإيراني
Lebanon 24
أحد أبرز حراس خامنئي يقتل خلال الهجوم على مكتب المرشد الإيراني
15:30 | 2026-03-09
09/03/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل في إسرائيل عن لبنان.. كلام "حربي"!
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل في إسرائيل عن لبنان.. كلام "حربي"!
15:22 | 2026-03-09
09/03/2026 03:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خرازي: الفضاء الدبلوماسي شبه مغلق بسبب خرق واشنطن المتكرر للاتفاقات
Lebanon 24
خرازي: الفضاء الدبلوماسي شبه مغلق بسبب خرق واشنطن المتكرر للاتفاقات
15:17 | 2026-03-09
09/03/2026 03:17:46
Lebanon 24
Lebanon 24
عضو البرلمان الإيراني: الاحتجاجات الأميركية قد تؤدي إلى وقف العمليات العسكرية
Lebanon 24
عضو البرلمان الإيراني: الاحتجاجات الأميركية قد تؤدي إلى وقف العمليات العسكرية
15:05 | 2026-03-09
09/03/2026 03:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع: نؤكد وقوفنا إلى جانب الرئيس جوزاف عون في قرار نزع سلاح حزب الله
Lebanon 24
الشرع: نؤكد وقوفنا إلى جانب الرئيس جوزاف عون في قرار نزع سلاح حزب الله
14:49 | 2026-03-09
09/03/2026 02:49:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
انزال اسرائيلي في بلدة سرغايا وتحركات عند الحدود في البقاع
Lebanon 24
انزال اسرائيلي في بلدة سرغايا وتحركات عند الحدود في البقاع
17:53 | 2026-03-08
08/03/2026 05:53:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب لبناني يظهر بـ"سترة عسكرية".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نائب لبناني يظهر بـ"سترة عسكرية".. شاهدوا الفيديو
05:45 | 2026-03-09
09/03/2026 05:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن التعليم... ماذا أعلنت وزيرة التربيّة في تعميم؟
Lebanon 24
آخر خبر عن التعليم... ماذا أعلنت وزيرة التربيّة في تعميم؟
06:59 | 2026-03-09
09/03/2026 06:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "اغتيال قاسم" و "حرب لبنان".. هذا ما قالته "معاريف"
Lebanon 24
عن "اغتيال قاسم" و "حرب لبنان".. هذا ما قالته "معاريف"
04:46 | 2026-03-09
09/03/2026 04:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف "عميل" في جنوب لبنان... إليكم ما كان يقوم به
Lebanon 24
توقيف "عميل" في جنوب لبنان... إليكم ما كان يقوم به
10:59 | 2026-03-09
09/03/2026 10:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:30 | 2026-03-09
أحد أبرز حراس خامنئي يقتل خلال الهجوم على مكتب المرشد الإيراني
15:22 | 2026-03-09
إقرأوا ما قيل في إسرائيل عن لبنان.. كلام "حربي"!
15:17 | 2026-03-09
خرازي: الفضاء الدبلوماسي شبه مغلق بسبب خرق واشنطن المتكرر للاتفاقات
15:05 | 2026-03-09
عضو البرلمان الإيراني: الاحتجاجات الأميركية قد تؤدي إلى وقف العمليات العسكرية
14:49 | 2026-03-09
الشرع: نؤكد وقوفنا إلى جانب الرئيس جوزاف عون في قرار نزع سلاح حزب الله
14:31 | 2026-03-09
خلف أفق "النصر الكامل".. قلق إسرائيلي متزايد من "حرب بلا نهاية"
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
09/03/2026 21:52:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
09/03/2026 21:52:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
09/03/2026 21:52:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24