أمير الكويت: نمتلك الحق الكامل والأصيل في الدفاع عن سيادتنا

أكد أمير ، الشيخ الأحمد الجابر الصباح، يوم الاثنين، في كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر ، أن بلاده تمتلك "الحق الكامل والأصيل" في الدفاع عن سيادتها ومصالحها بموجب المادة (51) من ميثاق ، رداً على ما وصفه بـ"العدوان السافر" من قِبَل .



وشدد أمير الكويت على أن الاعتداءات التي طالت الدول الشقيقة تعد تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وسلامها، مؤكداً أن أمن "كل لا يتجزأ"، وأي مساس بسيادة أي دولة عضو فيه هو مساس بالأمن الجماعي. وأعلن تضامن الكويت الكامل مع أشقائها ودعمها لكافة الإجراءات المتخذة لحماية السيادة والاستقرار.



كما أكد الشيخ مشعل أن وطن الكويت "خط أحمر" وسيادته مصونة، مشدداً على رفض أي مساس بأمنه. ودعا في الوقت ذاته إلى تحمل مسؤولياته في إدانة هذا "العدوان الآثم" واتخاذ مواقف حاسمة تكفل احترام القوانين الدولية. وختم كلمته بالإشادة بقدرة الشعب على تجاوز التحديات بفضل التلاحم والتماسك الوطني.





