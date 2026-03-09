ترامب رداً على انتخاب مجتبى خامنئي: "لست مسروراً"

أعلن الرئيس الأميركي ، يوم الاثنين، عدم رضاه عن انتخاب مجتبى مرشداً أعلى لإيران خلفاً لوالده. وفي تصريحات نقلتها صحيفة " بوست"، رفض خطواته المقبلة، مكتفياً بالقول: "لن أقول لكم. أنا لست مسروراً".



يأتي هذا الموقف في وقت كان ترامب قد وصف فيه مجتبى خامنئي في وقت سابق بـ "الشخصية الضعيفة"، محذراً من أن الزعيم الجديد لن يبقى طويلاً دون موافقة .



من جهة أخرى، استبعد ترامب في مقابلة هاتفية من إرسال قوات أميركية إلى لحماية الموارد النووية في منشأة أصفهان، مؤكداً أن الإدارة لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن وأنها لا تزال "بعيدة جداً" عن هذا الأمر.

يأتي هذا التصريح في سياق تقارير إعلامية، أبرزها ما نشره موقع "أكسيوس"، تحدثت عن مناقشات بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول سيناريوهات عسكرية قد تشمل نشر "قوات خاصة" داخل إيران لتأمين مخزون اليورانيوم عالي التخصيب ومنع استخدامه في تصنيع سلاح نووي.



