الأردن: 234 بلاغاً عن سقوط شظايا منذ الهجمات

ذكر الأمن اليوم أن كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت منذ الهجمات الأميركية ، مع 234 بلاغاً لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات البلاد دون أي إصابات جديدة.



وحذر الأمن الأردني المواطنين من الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف لما يشكله من خطورة شديدة.

Advertisement