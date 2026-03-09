الشرع: نؤكد وقوفنا إلى جانب الرئيس جوزاف عون في قرار نزع سلاح حزب الله

أكد الرئيس السوري، ، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع عدد من قادة دول ، أن "استقرار هو لاستقرار والمنطقة"، مشيراً إلى قيام بلاده بتنسيق موقف موحد مع دول المنطقة، وتعزيز قواتها الدفاعية على الحدود احترازياً لمنع نقل تداعيات الصراع إلى الأراضي ، ومكافحة التنظيمات العابرة للحدود ومنعها من استخدام الأراضي السورية.



وأضاف : "ندعم الخطوات الجادة والحاسمة التي تتخذها حكومتا ولبنان لإبعاد الخطر عن بلديهما ومنع أي انزلاق باتجاه الصراع". كما أكد وقوفه إلى "جانب الرئيس اللبناني بنزع سلاح ".





